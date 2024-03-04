Вигго Мортенсен поддержал украинцев

Звезда "Властелина колец" посетил кинофестиваль в Глазго в футболке с украинским трезубцем. Вигго представлял свой новый фильм "Мертвецам не больно".

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65-летний Вигго Мортенсен, звезда "Властелина колец", раскритиковал "российскую агрессию" против Украины и появился на красной дорожке кинофестиваля в Глазго в футболке с украинским трезубцем. Об этом пишет Daily Mail.

В Глазго Вигго представлял свой новый вестерн "Мертвецам не больно" и вышел к фотографам в футболке с украинской символикой.

Актер выразил свое уважение всем украинцам и осудил российскую агрессию. Мортенсен сказал, что он поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают, как в России, так и за ее пределами.

Вигго Мортенсен на кинофестивале в Глазго

"Два года смерти, разрушений и невероятных страданий украинского народа. Чтобы кто-либо в моей родной стране, США, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захват земель Путиным и его правительством, мне это непонятно и это нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина", – заявил Вигго.

Ранее актер критиковал бывшего президента Дональда Трампа, пока тот занимал Белый дом. В США республиканцы попытались заблокировать военную помощь Украине.

На кинофестивале в Глазго Мортенсену была вручена первая почетная награда Cinema City в знак признания его выдающегося вклада в кино.

Вигго Мортенсен – выдающийся американский актер, трехкратный претендент на премию "Оскар" и признанная звезда трилогии "Властелин колец". В трилогии Вигго исполнил роль Арагорна.

Напомним, ранее мировые звезды записали совместное обращение к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Видео опубликовали в соцсетях проекта UNITED24.

"Сегодня исполняется два года с тех пор, как Россия незаконно вторглась в Украину. Прошло два года: столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей", — заявили знаменитости, среди которых были Роберт де Ниро, Кэтрин Винник, Миша Коллинз и многие другие.

Ранее британская разведка и Генштаб ВСУ подвели итоги, сколько техники и бойцов потеряла Россия за два года полномасштабной войны.