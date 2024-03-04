Жители горнолыжного курорта в Колорадо жалуются на туристов-миллионеров

Стимбот-Спрингс в Колорадо стал популярен среди богачей и селебрити. И местные жители этим очень недовольны.

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Эксклюзивный "ковбойский лыжный городок" Стимбот-Спрингс в Колорадо погружается в хаос. Горный городок с населением 13 000 человек сталкивается с 80-процентным увеличением средней цены дома на одну семью. Городок стал популярен среди знаменитостей и цены на недвижимость начали расти. В Колорадо также находится курорт Аспен, который уже давно популярен среди селебрити. Об этом пишет Daily Mail.

Горнолыжный курорт в Колорадо, рекламируемый как игровая площадка для богатой элиты и обучающихся олимпийцев, стал настолько эксклюзивным, что местные жители, которые в нем живут и работают, вытесняются с рынка жилья.

Стимбот-Спрингс ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей благодаря своей уникальной природе и искрящемуся снегу.

Курорт Стимбот-Спрингс в Колорадо Фото: Airbnb

Но, несмотря на инвестиции в 200 миллионов долларов, направленные на то, чтобы сделать его вторым по величине горнолыжным курортом штата после Вейла, многие местные жители остались в стороне.

И все это благодаря сервису Airbnb, обслуживающем отдыхающих и влиятельных лиц. Ситуация стала настолько критичной, что в местной больнице почти не осталось персонала. Ведь обычные врачи и медсестры не могут позволить себе жилье в Стимбот-Спринг.

Небольшой горный городок, расположенный примерно в трех часах езды от Денвера, не может восполнить дефицит персонала.

С 2020 года средняя цена дома на одну семью выросла до 1,8 миллиона долларов.

Курорт Стимбот-Спрингс в Колорадо Фото: Airbnb

Лыжный городок раньше был известен прежде всего как место, куда начинающие спортсмены-олимпийцы приезжали тренироваться. Но денежные вливания со стороны владельцев Alterra Mountain Company теперь закрепили за ним статус всемирно известного направления. Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун входят в число примерно 42 процентов иногородних, владеющих недвижимостью в этом районе.

В 2008 году курорт зарегистрировал товарный знак Champagne Snow, чтобы описать его пушистый снег.

Посетители сообщили, что платят до 280 долларов за абонементы на подъемники, что делает Стимбот-Спрингс одним из самых дорогих курортов в штате.

Но, похоже, настоящую цену платят местные жители. Врачи, готовые выложить за дом более 1 миллиона долларов, постоянно перебиваются покупателями из других городов, выставляющими предложения за наличные и завышенную цену.

Согласно сообщению NBC, местный горнолыжный курорт города арендует отель для проживания своих сотрудников, потому что дома, которые они когда-то могли арендовать, теперь могут себе позволить только богатые туристы.

Курорт Стимбот-Спрингс в Колорадо Фото: Airbnb

Лорин Дюк, директор по связям с общественностью горнолыжного курорта Steamboat, рассказала: "Раньше дома предназначались для сотрудников, а отели — для гостей. Теперь дома предназначены для гостей, а гостиницы — для проживания сотрудников. У нас много замечательных сотрудников, которые только начинают свою карьеру или имеют молодые семьи, но они просто не способны пустить корни".

"Я знаю, что людям за пределами горнолыжных, или курортных поселков сложно даже осознать это, но жилье стоит настолько заоблачно, что, если вы не очень богаты, оно недостижимо", — сказала Маргарет Боуз, исполнительный директор Ассоциация горнолыжных городов Колорадо.

В Steamboat местные власти пытаются облегчить ситуацию, предлагая построить тысячи новых единиц жилья на ранчо площадью 534 акра, которое жилищное управление города приобрело за анонимное пожертвование в размере 24 миллионов долларов.

Поэтапно офис хочет построить более 2200 квартир. Продажа и аренда недвижимости будут доступны только тем, кто проживает здесь постоянно.

Напомним, ранее жители английской деревушки в Эссексе жаловались на шейха Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он купил имение в деревне Барнфилд Снейлинг, разводит там куропаток и фазанов, а потом позволяет на них охотиться. Пьяные охотники превратили жизнь жителей деревни в ад.