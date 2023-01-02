Отдых в горах: стильную Хейли Бибер запечатлели в Аспене

На горнолыжный курорт в Аспене съехался весь голливудский бомонд на каникулы.

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Вместе с Кайли Дженнер на отдых отправилась и ее подруга – 26-летняя американская модель Хейли Бибер с 28-летним мужем Джастином Бибером. Об этом пишет Daily Mail.

Хейли Бибер приехала на горнолыжный курорт в черном длинном пальто с поясом на талии, кожаных брюках и дутых сапогах. У модели были распущены волосы, на лице был легкий макияж. Свой образ знаменитость завершила черными солнцезащитными очками и сумкой от Yves Saint Laurent стоимостью 2400 долларов. Хейли шла радом с незнакомой нам девушкой, вероятно, подругой.

В это время Джастин Бибер проводил время на снежном склоне. Для катания на сноуборде знаменитый певец выбрал яркий и эффектный комбинезон.

Ранее Хейли Бибер продемонстрировала еще один трендовый образ для зимы. На прогулку с мужем, Джастином Бибером она вышла в стильном пальто-оверсайз.

Кроме того, в Аспене отдыхает Кендалл Дженнер вместе с сестрой Кайли. И девушки уже продемонстрировали несколько стильных образов, выйдя на прогулку.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер вышла в свет в модном пуховике-бомбере за 7750 долларов от Loewe. Похоже очень "пухлый" пуховик становится популярен среди селебрити.