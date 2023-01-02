Відпочинок у горах: стильну Гейлі Бібер фотографували в Аспені

На гірськолижний курорт в Аспені з'їхався голлівудський бомонд на канікули.

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Разом із Кайлі Дженнер на відпочинок вирушила і її подруга — 26-річна американська модель Гейлі Бібер із 28-річним чоловіком Джастіном Бібером. Про це пише Daily Mail.

Гейлі Бібер приїхала на гірськолижний курорт у чорному довгому пальті з поясом на талії, шкіряних штанах і дутих чоботях. У моделі було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж. Свій образ знаменитість завершила чорними сонцезахисними окулярами та сумкою від Yves Saint Laurent вартістю 2 400 доларів. Гейлі йшла поряд із незнайомою нам дівчиною, мабуть, подругою.

У цей час Джастін Бібер проводив час на сніговому схилі. Для катання на сноуборді знаменитий співак вибрав яскравий та ефектний комбінезон.

Раніше Гейлі Бібер продемонструвала ще один трендовий образ для зими. На прогулянку з чоловіком, Джастіном Бібер вона вийшла в стильному пальто-оверсайз.

Крім того, в Аспені відпочиває Кендал Дженнер разом із сестрою Кайлі. І дівчата вже продемонстрували кілька стильних образів, вийшовши на прогулянку.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер вийшла у світ у модному пуховику-бомбері за 7 750 доларів від Loewe. Схоже дуже "пухкий" пуховик стає популярним серед селебріті.