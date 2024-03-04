Жителі гірськолижного курорту в Колорадо скаржаться на туристів-мільйонерів

Стімбот-Спрінгс у Колорадо став популярний серед багатіїв і селебриті. Місцеві жителі цим дуже незадоволені.

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Ексклюзивне "ковбойське лижне містечко" Стімбот-Спрінгс у Колорадо занурюється в хаос. Гірське містечко з населенням 13 000 осіб стикається з 80-відсотковим збільшенням середньої ціни будинку на одну сім'ю. Містечко стало популярним серед знаменитостей і ціни на нерухомість почали зростати. У Колорадо також розташований курорт Аспен, який уже давно популярний серед селебріті. Про це пише Daily Mail.

Гірськолижний курорт у Колорадо, рекламований як ігровий майданчик для багатої еліти та олімпійців, що навчаються, став настільки ексклюзивним, що місцеві жителі, які в ньому живуть і працюють, витісняються з ринку житла.

Стімбот-Спрінгс щороку приваблює десятки тисяч відвідувачів завдяки своїй унікальній природі та іскристому снігу.

Курорт Стимбот-Спрінгс у Колорадо Фото: Airbnb

Але, незважаючи на інвестиції в 200 мільйонів доларів, спрямовані на те, щоб зробити його другим за величиною гірськолижним курортом штату після Вейла, багато місцевих жителів залишилися осторонь.

І все це завдяки сервісу Airbnb, що обслуговує відпочивальників і впливових осіб. Ситуація стала настільки критичною, що в місцевій лікарні майже не залишилося персоналу. Адже звичайні лікарі та медсестри не можуть дозволити собі житло в Стімбот-Спрінг.

Невелике гірське містечко, розташоване приблизно за три години їзди від Денвера, не може заповнити дефіцит персоналу.

З 2020 року середня ціна будинку на одну сім'ю зросла до 1,8 мільйона доларів.

Курорт Стимбот-Спрінгс у Колорадо Фото: Airbnb

Лижне містечко раніше було відоме насамперед як місце, куди спортсмени-початківці-олімпійці приїжджали тренуватися. Але грошові вливання з боку власників Alterra Mountain Company тепер закріпили за ним статус всесвітньо відомого напрямку. Творці "Південного парку" Трей Паркер і Метт Стоун входять до числа приблизно 42 відсотків іногородніх, які володіють нерухомістю в цьому районі.

У 2008 році курорт зареєстрував товарний знак Champagne Snow, щоб описати його пухнастий сніг.

Відвідувачі повідомили, що платять до 280 доларів за абонементи на підйомники, що робить Стимбот-Спрінгс одним із найдорожчих курортів у штаті.

Але, схоже, справжню ціну платять місцеві жителі. Лікарі, готові викласти за будинок понад 1 мільйон доларів, постійно перебиваються покупцями з інших міст, які виставляють пропозиції за готівку і завищену ціну.

Згідно з повідомленням NBC, місцевий гірськолижний курорт міста орендує готель для проживання своїх співробітників, тому що будинки, які вони колись могли орендувати, тепер можуть собі дозволити тільки багаті туристи.

Курорт Стимбот-Спрінгс у Колорадо Фото: Airbnb

Лорін Дюк, директор зі зв'язків із громадськістю гірськолижного курорту Steamboat, розповіла: "Раніше будинки призначалися для співробітників, а готелі — для гостей. Тепер будинки призначені для гостей, а готелі — для проживання співробітників. У нас багато чудових співробітників, які тільки починають свою кар'єру або мають молоді сім'ї, але вони просто не здатні пустити коріння".

"Я знаю, що людям за межами гірськолижних або курортних селищ складно навіть усвідомити це, але житло коштує настільки захмарно, що, якщо ви не дуже багаті, воно недосяжне", — сказала Маргарет Боуз, виконавчий директор Асоціації гірськолижних міст Колорадо.

У Steamboat місцева влада намагається полегшити ситуацію, пропонуючи побудувати тисячі нових одиниць житла на ранчо площею 534 акра, яке житлове управління міста придбало за анонімне пожертвування в розмірі 24 мільйонів доларів.

Поетапно офіс хоче побудувати понад 2200 квартир. Продаж та оренда нерухомості будуть доступні тільки тим, хто проживає тут постійно.

Нагадаємо, раніше жителі англійського села в Ессексі скаржилися на шейха Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Він купив маєток у селі Барнфілд Снейлінг, розводить там куріпок і фазанів, а потім дозволяє на них полювати. П'яні мисливці перетворили життя жителів села на пекло.