5 марта 2024 года: Конона Мандонского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя совершать крупные покупки и обсуждать людей. Теплый и ясный день — к жаркому лету.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память Конона Мандонского. Он известен своим скромным образом жизни и служением Богу до последнего вздоха. Однажды наместник по имени Публий был прислан для того, чтобы уничтожить всех христиан, одной из его жертв стал и Конон. Его спросили на суде что он выберет: отречься от Бога и поклонится идолам или умереть, он выбрал Господа, за что был подвергнут пыткам и смерти.
Что нельзя делать 5 марта:
- совершать крупные покупки;
- сплетничать и обсуждать людей;
- ходить в гости;
- обижаться и ссориться.
Народные приметы и поверья:
- теплый и ясный день — к жаркому лету;
- если появились подснежники — можно начинать вспашку;
- солнечный день без туч — летом не будет града.
День ангела празднуют:
Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Иван, Федор, Раиса
Родились сегодня:
1871 год — Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист
1958 год — Владимир Бессонов, украинский футболист и футбольный тренер
А также в этот день:
1558 год — медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе
1844 год — столица Верхней и Нижней Канады перенесена из Кингстона в Монреаль
1868 год — в Англии запатентован степлер
1929 год — создан Запорожский драматический театр
1943 год — первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor