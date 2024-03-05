5 березня 2024 року: Конона Мандонського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна здійснювати великі покупки й обговорювати людей. Теплий і ясний день — до спекотного літа.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Конона Мандонського. Він відомий своїм скромним способом життя і служінням Богу до останнього подиху. Одного разу намісника на ім'я Публій прислали для того, щоб знищити всіх християн, однією з його жертв став і Конон. Його запитали на суді, що він вибере: зректися Бога і поклонитися ідолам або померти, він вибрав Господа, за що був підданий тортурам і смерті.

Що не можна робити 5 березня:

здійснювати великі покупки;

пліткувати й обговорювати людей;

ходити в гості;

ображатися і сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

теплий і ясний день — до спекотного літа;

якщо з'явилися проліски — можна починати оранку;

сонячний день без хмар — влітку не буде граду.

День ангела святкують:

Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Іван, Федір, Раїса

Народилися сьогодні:

1871 рік — Роза Люксембург, німецький політик, теоретик марксизму, філософ, економіст, публіцист

1958 рік — Володимир Безсонов, український футболіст і футбольний тренер

А також у цей день:

1558 рік — медик Франсиско Фернандес був посланий королем Іспанії Філіпом II до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин і продуктів харчування. Ця дата вважається днем появи тютюну в Європі

1844 рік — столицю Верхньої та Нижньої Канади перенесено з Кінгстона до Монреаля

1868 рік — в Англії запатентовано степлер

1929 рік — створено Запорізький драматичний театр

1943 рік — перший політ здійснив англійський реактивний літак Gloster Meteor