5 березня 2024 року: Конона Мандонського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна здійснювати великі покупки й обговорювати людей. Теплий і ясний день — до спекотного літа.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Конона Мандонського. Він відомий своїм скромним способом життя і служінням Богу до останнього подиху. Одного разу намісника на ім'я Публій прислали для того, щоб знищити всіх християн, однією з його жертв став і Конон. Його запитали на суді, що він вибере: зректися Бога і поклонитися ідолам або померти, він вибрав Господа, за що був підданий тортурам і смерті.
Що не можна робити 5 березня:
- здійснювати великі покупки;
- пліткувати й обговорювати людей;
- ходити в гості;
- ображатися і сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- теплий і ясний день — до спекотного літа;
- якщо з'явилися проліски — можна починати оранку;
- сонячний день без хмар — влітку не буде граду.
День ангела святкують:
Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Іван, Федір, Раїса
Народилися сьогодні:
1871 рік — Роза Люксембург, німецький політик, теоретик марксизму, філософ, економіст, публіцист
1958 рік — Володимир Безсонов, український футболіст і футбольний тренер
А також у цей день:
1558 рік — медик Франсиско Фернандес був посланий королем Іспанії Філіпом II до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин і продуктів харчування. Ця дата вважається днем появи тютюну в Європі
1844 рік — столицю Верхньої та Нижньої Канади перенесено з Кінгстона до Монреаля
1868 рік — в Англії запатентовано степлер
1929 рік — створено Запорізький драматичний театр
1943 рік — перший політ здійснив англійський реактивний літак Gloster Meteor