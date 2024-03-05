Бывшая жена Хью Джекмана появилась на мероприятии после развода с актером (фото)

О разводе Деборры-Ли Фернесс и Хью Джекмана стало известно в 2023 году. Они пробыли в браке около 27 лет.

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68-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс посетила CARE International Women's Day в Нью-Йорке вместе со своим другом. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена 55-летнего Хью Джекмана была сфотографирована на событии She Leads the World Portrait Gallery вместе со своим другом-фотографом Найджелом Бейкером. Как известно, ему 51 год.

Австралийская звезда экрана продемонстрировала лаконичный черный ансамбль, состоящий из блузки с длинным рукавом и брюк. Она сделала легкий макияж и уложила свои светлые волосы назад.

Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Деборра улыбалась, когда позировала рядом с Найджелом на мероприятии. Спутник актрисы был одет в классический деловой костюм, который дополнил белой рубашкой.

Деборра-Ли Фернесс и Найджел Бейкер Фото: Getty Images

Недавно Фернесс призналась, что у нее "большие планы" на карьеру после разрыва многолетнего брака с Джекманом и она принимает эти изменения.

"Это очень увлекательно", — отметила австралийская знаменитость.

Звездная пара связала себя узами брака в 1996 году после того, как они познакомились на съемках фильма "Коррелли" 1995 года. В 2000 супруги усыновили сына Оскара, а в 2005 — девочку Аву.

"Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой", — отмечали Хью и Деборра, объявив о своем разводе в 2023 году.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман Фото: Getty Images

Напомним, у Деборры-Ли Фернесс появился близкий друг.

Также Фокус писал о планах Деборры Ли-Фернесс на будущее.