Колишня дружина Гʼю Джекмана зʼявилася на заході після розлучення з актором (фото)

Про розлучення Деборри-Лі Фернесс та Гʼю Джекмана стало відомо у 2023. Вони пробули у шлюбі близько 27 років.

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68-річна австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс відвідала CARE International Women's Day у Нью-Йорку разом зі своїм другом. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина 55-річного Гʼю Джекмана була сфотографована на події She Leads the World Portrait Gallery разом із своїм другом-фотографом Найджелом Бейкером. Як відомо, йому 51 рік.

Австралійська зірка екрану продемонструвала лаконічний чорний ансамбль, що складався з блузки з довгим рукавом і штанів. Вона зробила легкий макіяж та уклала своє світле волосся назад.

Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Деборра посміхалася, коли позувала поруч з Найджелом на заході. Супутник акторки був одягнений у класичний діловий костюм, який доповнив білою сорочкою.

Деборра-Лі Фернесс та Найджел Бейкер Фото: Getty Images

Нещодавно Фернесс зізналася, що в неї "великі плани" на кар’єру після розриву багаторічного шлюбу з Джекманом і вона приймає ці зміни.

"Це дуже захопливо", — зазначила австралійська знаменитість.

Зіркова пара пов'язала себе узами шлюбу 1996 року після того, як вони познайомилися на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. У 2000 році подружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.

"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — зазначали Гʼю та Деборра, оголосивши про своє розлучення у 2023 році.

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Деборри-Лі Фернесс зʼявився близький друг.

Також Фокус писав про плани Деборри Лі-Фернесс на майбутнє.