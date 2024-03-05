Адама Сэндлера с женой заметили на редком свидании (фото)

Звездная пара жената более 20 лет. Они воспитывают двух дочерей-подростков.

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57-летний американский актер Адам Сэндлер был замечен во время шопинга со своей женой Джеки, 49, в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда комедийных фильмов продемонстрировал свой фирменный стиль: гавайскую рубашку с принтом "Райские птицы" и спортивные штаны Nike, когда он нес сумку жены.

Джеки тем временем была одета в длинный черный пуховик с синим свитером с завязкой и черными спортивными штанами. Она пила кофе, прогуливаясь со своим возлюбленным.

Адам Сэндлер с женой

Пара познакомилась на съемках фильма "Большой папа" еще в 1999 году.

После четырех лет отношений влюбленные поженились в Малибу на еврейской церемонии, а в июне 2024 года отметят 21-ю годовщину своего брака.

Адам и Джеки стали родителями двух дочерей: Санни родилась в 2008 году и Сэди появилась на свет в мае 2006 года.

Когда комедийного актера спросили о секрете его долговременного брака, он сказал: "Мы с Джеки любим проводить время друг с другом. Мы стараемся рассмешить друг друга, стараемся выслушать, стараемся привлечь друг друга, стараемся поддержать друг друга".

Адам Сэндлер с женой и дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, как Адам Сэндлер поздравляет Дженнифер Энистон с Днем матери.

Также Фокус писал о выходе Адама Сэндлера на красную дорожку с женой и дочерьми.