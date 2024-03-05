Адама Сендлера з дружиною помітили на рідкісному побаченні (фото)

Зіркова пара одружена понад 20 років. Вони виховують двох доньок-підлітків.

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57-річний американський актор Адам Сендлер був помічений під час шопінгу зі своєю дружиною Джекі, 49, у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка комедійних фільмів продемонстрував свій фірмовий стиль: гавайську сорочку з принтом "Райські птахи" та спортивні штани Nike, коли він ніс сумку дружини.

Джекі тим часом була одягнена в довгий чорний пуховик із синім светром із зав’язкою та чорними спортивними штанами. Вона пила каву, прогулюючись зі своїм коханим.

Адам Сендлер з дружиною

Пара познайомилася на зйомках фільму "Великий тато" ще в 1999 році.

Після чотирьох років стосунків закохані одружилися в Малібу на єврейській церемонії, а в червні 2024 відзначать 21-ту річницю свого шлюбу.

Адам та Джекі стали батьками двох доньок: Санні народилася у 2008 році і Седі зʼявилася на світ у травні 2006 року.

Коли комедійного актора запитали про секрет його довготривалого шлюбу, він сказав: "Ми з Джекі любимо проводити час одне з одним. Ми намагаємося розсмішити одне одного, намагаємося вислухати, намагаємося залучити одне одного, намагаємось підтримати одне одного".

Адам Сендлер з дружиною та доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Адам Сендлер вітає Дженніфер Еністон з Днем матері.

Також Фокус писав про вихід Адама Сендлера на червону доріжку з дружиною та доньками.