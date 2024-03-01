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Стиль життя

Інсайдер розповів правду про шлюб Адама Сендлера

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Фото: Getty Images | Адам Сендлер з дружиною Джекі

Адам Сендлер та Джекі Тітоун одружені понад 20 років. Вони виховують двох спільних дітей.

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57-річний американський актор Адам Сендлер відчуває себе "таким благословенням" мати "вдалий" шлюб у Голлівуді. Про це пише UsWeekly.

Комедійний актор одружений з 49-річною акторкою та моделлю Джекі Тітоун з 2003 року. З нею вони стали батьками двох дітей: 17-річної Седі та 15-річної Санні.

Після понад 20 років подружнього життя інсайдер описав Джекі та Адама як пару "найкращих друзів".

Акторське подружжя також у захваті від того, що вони змогли попрацювати зі своїми спадкоємицями над такими фільмами, як "Астронавт" і "Лео".

Адам Сендлер з дружиною та доньками Fullscreen
Адам Сендлер з дружиною та доньками
Фото: Getty Images

"Вони почуваються такими щасливими, що змогли зберегти щасливий і успішний шлюб у Голлівуді", — розповідає інсайдер.

"Вони найкращі друзі і знають, що вони мають щось особливе. Крім того, мати можливість працювати разом зі своїми дітьми – це здійснена мрія", – дадає джерело.

Влітку 2023 Адам та Джекі відсвяткували 20-ту річницю одруження.

"Щасливі 20 років, моя мила Джекі! Твоє "так" було найкращим подарунком у моєму житті. Моє серце твоє з першої секунди, коли я тебе побачив, і я люблю і ціную твою віддану душу з кожним днем усе більше і більше", — звернувся до коханої комедійний актор та показав їхнє архівне фото з весілля.

Адам Сендлер з дружиною

Нагадаємо, Адам Сендлер надсилає квіти Дженніфер Еністон на День матері.

Також Фокус писав про появу Адама Сендлера з дружиною та доньками на премʼєрі фільму.