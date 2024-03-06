"Весь наш мир рухнул": внучка Руперта Мердока рассказала о своем браке с рэпером (фото)

Шарлотта Эмма Фрейд, внучка мультимиллиардера Мердока в 23 года вышла замуж. Ее брак продлился всего 12 часов.

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Любимая внучка медиамагната 92-летнего Руперта Мердока, чье состояние оценивается в 19 миллиардов долларов,певица Эмма Фрейд впервые рассказала о своем замужестве. Она "прошла через ад" всего через несколько часов после свадьбы, сообщает Daily Mail.

3 июля 2022 года 23-летняя Шарлотта вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера 38-летнего Люка Стори, однако брак распался всего через 12 часов.

Шикарная свадьба состоялась в Котсуолдс, на юго-западе Англии. Знаменитый дедушка невесты Руперт Мердок прилетел на вертолете в белоснежном костюме и красных замшевых. туфлях.

Руперт Мердок на свадьбе своей внучки Шарлотты Фото: The Daily Mail

Но никакие деньги и никакой гламур не спасли Шарлотту от того, что произошло после вечеринки.

Свадьба Шарлотты Фрейд и Люка Стори Фото: The Daily Mail

"Мы были женаты 12 часов, а потом весь наш мир рухнул. У мужа случился рецидив по дороге в наш медовый месяц. Это был плохой знак", — поделилась Шарлотта.

Люк Стори не скрывал своей наркотической и алкогольной зависимости. Он и Шарлотта встретились и полюбили друг друга, когда ей было всего 18 лет, и у нее самой были проблемы с наркотиками.

Сегодня 23-летняя девушка признается: "Наш брак был дерьмовым шоу". На самом деле в отношениях нас было трое. Она, Люк и их выздоровление — постоянная борьба за то, чтобы не допустить рецидива".

Шарлотта вспоминает: "Свадьба была полностью на виду у общественности. Все думали, что наши отношения замечательные. Но в большинстве случаев это было не так. У нас были прекрасные отношения, когда мы были трезвыми, но никто из нас не мог оставаться трезвым".

По словам Шарлотты, у нее остался единственный шаг — развод. Брак был расторгнут летом 2023 года, примерно через 14 месяцев после свадьбы.

По ее словам, сейчас она "чиста и живет с новым партнером в Лос-Анджелесе". В ближайшие месяцы Шарлотта готовится запустить приложение для знакомств для "трезвых людей" под названием Club Pillar.

Ранее сообщалось, что внучка медиамагната Руперта Мердока устроила свадьбу в готическом стиле. Дедушка, который недавно объявил о разводе с супермоделью Джерри Холл, был среди гостей.