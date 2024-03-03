Внучка медиамагната Руперта Мердока бросила мужа через 12 часов после свадьбы

Молодожены были вместе менее суток, но окончательно развелись только через 14 месяцев. Сейчас у Шарлотты новая жизнь.

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23-летняя певица Шарлотта Фрейд, внучка медиамагната руперта Мердока, рассказала The Mail, что после своей роскошной свадьбы в июле 2022 года с рэпером Люком Стори она бросила мужа спустя 12 часов. Причиной такого поступка стал рецидив музыканта, который лечился от наркозависимости.

Девушка познакомилась с будущим мужем, когда ей было 18 лет, а ему – 33 года. На момент встречи Люк пытался побороть страсть к наркотикам и алкоголю. В свою очередь у Шарлотты были проблемы с кетамином. Артист призвал ее присоединиться к сообществу анонимных наркоманов, чтобы вместе покончить с зависимостью.

Роскошная церемония бракосочетания состоялась в церкви Святой Марии в Вествелле, Оксфордшир. Ее легендарный дедушка прилетел на свадьбу в ярком белом костюме и красных замшевых туфлях. На тот момент он находился в процессе развода со своей четвертой женой Джерри Холл, поэтому присутствовал без нее. Среди гостей на торжестве были ктер Вуди Харрельсон и ведущая Клаудия Винклеман.

Шарлотта Фрейд и Люк Сторм в день свадьбы Фото: The Daily Mail

Спустя полтора года после свадьбы Шарлотта призналась, что от свадьбы у нее остались самые неприятные воспоминания, а сам праздник назвала "отвратительным шоу".

"Мне казалось, что в отношениях было три человека – я, он и наше выздоровление. Если наше восстановление было сильным, значит, мы были сильными, а если нет, то мы разваливались. Когда мы были трезвыми, у нас были прекрасные отношения, но никто из нас не мог оставаться трезвым. Свадьба была настолько публичной, и все думали, что наши отношения были потрясающими", – говорит она.

Тем не менее вскоре после венчания Люк сорвался, и девушка поняла, что их брак обречен. Она не стала испытывать судьбу и сразу же бросила новоиспеченного супруга. Спустя 14 месяцев, в сентябре прошлого года, они официально развелись.

После скоропалительного брака девушка переехала в Лос-Анджелес, у нее появился новый бойфренд, а сейчас она занята работой над новым проектом, который призван помочь людям, поборовшим зависимость. Шарлотта планирует запустить приложение для знакомств для трезвых людей под названием Club Pillar.

Сейчас Шарлотта живет в Лос-Анджелесе, где у нее новый парень и музыкальная карьера

"Это может изолировать трезвого человека, особенно в Великобритании, где культура употребления алкоголя настолько распространена. Я думаю, что движение Club Pillar — прекрасная вещь, и мне не терпится воспользоваться этим приложением", – заявила мисс Фрейд.

Кроме приложения, Шарлотта занята и другими делами. Например, она написала детскую музыкальную адаптацию бестселлера Чарли Макки "Мальчик, крот, лиса и лошадь", который включен в учебную программу в школах по всей стране.

Под конец разговора девушка призналась, что видится со своим знаменитым и богатым детом только на Рождество. Все остальное время они не пересекаются.

Шарлотта – одна из 13 внуков Руперта Мердока, основателя медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. Он был женат четыре раза. Всего у него шестеро детей. С последней женой, супермоделью Джерри Холл, бывшей рокера Мика Джаггера, Руперт был женат с 2016 по 2022 год.

Ранее Фокус писал, что Руперт Мердок внезапно разорвал помолвку с невестой, когда ему было 92 года.