Внучка медиамагната Руперта Мердока бросила мужа через 12 часов после свадьбы
Молодожены были вместе менее суток, но окончательно развелись только через 14 месяцев. Сейчас у Шарлотты новая жизнь.
23-летняя певица Шарлотта Фрейд, внучка медиамагната руперта Мердока, рассказала The Mail, что после своей роскошной свадьбы в июле 2022 года с рэпером Люком Стори она бросила мужа спустя 12 часов. Причиной такого поступка стал рецидив музыканта, который лечился от наркозависимости.
Девушка познакомилась с будущим мужем, когда ей было 18 лет, а ему – 33 года. На момент встречи Люк пытался побороть страсть к наркотикам и алкоголю. В свою очередь у Шарлотты были проблемы с кетамином. Артист призвал ее присоединиться к сообществу анонимных наркоманов, чтобы вместе покончить с зависимостью.
Роскошная церемония бракосочетания состоялась в церкви Святой Марии в Вествелле, Оксфордшир. Ее легендарный дедушка прилетел на свадьбу в ярком белом костюме и красных замшевых туфлях. На тот момент он находился в процессе развода со своей четвертой женой Джерри Холл, поэтому присутствовал без нее. Среди гостей на торжестве были ктер Вуди Харрельсон и ведущая Клаудия Винклеман.
Спустя полтора года после свадьбы Шарлотта призналась, что от свадьбы у нее остались самые неприятные воспоминания, а сам праздник назвала "отвратительным шоу".
"Мне казалось, что в отношениях было три человека – я, он и наше выздоровление. Если наше восстановление было сильным, значит, мы были сильными, а если нет, то мы разваливались. Когда мы были трезвыми, у нас были прекрасные отношения, но никто из нас не мог оставаться трезвым. Свадьба была настолько публичной, и все думали, что наши отношения были потрясающими", – говорит она.
Тем не менее вскоре после венчания Люк сорвался, и девушка поняла, что их брак обречен. Она не стала испытывать судьбу и сразу же бросила новоиспеченного супруга. Спустя 14 месяцев, в сентябре прошлого года, они официально развелись.
После скоропалительного брака девушка переехала в Лос-Анджелес, у нее появился новый бойфренд, а сейчас она занята работой над новым проектом, который призван помочь людям, поборовшим зависимость. Шарлотта планирует запустить приложение для знакомств для трезвых людей под названием Club Pillar.
"Это может изолировать трезвого человека, особенно в Великобритании, где культура употребления алкоголя настолько распространена. Я думаю, что движение Club Pillar — прекрасная вещь, и мне не терпится воспользоваться этим приложением", – заявила мисс Фрейд.
Кроме приложения, Шарлотта занята и другими делами. Например, она написала детскую музыкальную адаптацию бестселлера Чарли Макки "Мальчик, крот, лиса и лошадь", который включен в учебную программу в школах по всей стране.
Под конец разговора девушка призналась, что видится со своим знаменитым и богатым детом только на Рождество. Все остальное время они не пересекаются.
Шарлотта – одна из 13 внуков Руперта Мердока, основателя медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. Он был женат четыре раза. Всего у него шестеро детей. С последней женой, супермоделью Джерри Холл, бывшей рокера Мика Джаггера, Руперт был женат с 2016 по 2022 год.
Ранее Фокус писал, что Руперт Мердок внезапно разорвал помолвку с невестой, когда ему было 92 года.