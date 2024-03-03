Онука медіамагната Руперта Мердока кинула чоловіка через 12 годин після весілля

Молодята були разом менше доби, але остаточно розлучилися тільки через 14 місяців. Зараз у Шарлотти нове життя.

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23-річна співачка Шарлотта Фрейд, онука медіамагната Руперта Мердока, розповіла The Mail, що після свого розкішного весілля в липні 2022 року з репером Люком Сторі вона кинула чоловіка через 12 годин. Причиною такого вчинку став рецидив музиканта, який лікувався від наркозалежності.

Дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком, коли їй було 18 років, а йому — 33 роки. На момент зустрічі Люк намагався побороти пристрасть до наркотиків і алкоголю. Зі свого боку Шарлотта мала проблеми з кетаміном. Артист закликав її приєднатися до спільноти анонімних наркоманів, щоб разом покінчити із залежністю.

Розкішна церемонія одруження відбулася в церкві Святої Марії у Вествеллі, Оксфордшир. Її легендарний дідусь прилетів на весілля в яскравому білому костюмі і червоних замшевих туфлях. На той момент він перебував у процесі розлучення зі своєю четвертою дружиною Джеррі Голл, тому був присутній без неї. Серед гостей на урочистості були ктер Вуді Гаррельсон і ведуча Клаудія Вінклеман.

Шарлотта Фрейд і Люк Сторм у день весілля Фото: The Daily Mail

Через півтора року після весілля Шарлотта зізналася, що від весілля у неї залишилися найнеприємніші спогади, а саме свято назвала "огидним шоу".

"Мені здавалося, що у стосунках було три людини — я, він і наше одужання. Якщо наше відновлення було сильним, значить, ми були сильними, а якщо ні, то ми розвалювалися. Коли ми були тверезими, у нас були прекрасні стосунки, але ніхто з нас не міг залишатися тверезим. Весілля було настільки публічним, і всі думали, що наші стосунки були приголомшливими", — каже вона.

Проте незабаром після вінчання Люк зірвався, і дівчина зрозуміла, що їхній шлюб приречений. Вона не стала випробовувати долю і відразу ж кинула новоспеченого чоловіка. Через 14 місяців, у вересні минулого року, вони офіційно розлучилися.

Після поспішного шлюбу дівчина переїхала до Лос-Анджелеса, у неї з'явився новий бойфренд, а зараз вона зайнята роботою над новим проєктом, який покликаний допомогти людям, що побороли залежність. Шарлотта планує запустити додаток для знайомств для тверезих людей під назвою Club Pillar.

Зараз Шарлотта живе в Лос-Анджелесі, де у неї новий хлопець і музична кар'єра

"Це може ізолювати тверезу людину, особливо у Великій Британії, де культура вживання алкоголю настільки поширена. Я думаю, що рух Club Pillar — чудова річ, і мені не терпиться скористатися цим додатком", — заявила міс Фрейд.

Крім додатка, Шарлотта зайнята й іншими справами. Наприклад, вона написала дитячу музичну адаптацію бестселера Чарлі Маккі "Хлопчик, кріт, лисиця і кінь", який включено до навчальної програми в школах по всій країні.

Під кінець розмови дівчина зізналася, що бачиться зі своїм знаменитим і багатим детом тільки на Різдво. Весь інший час вони не перетинаються.

Шарлотта — одна з 13 онуків Руперта Мердока, засновника медіахолдингів News Corporation і 21st Century Fox. Він був одружений чотири рази. Загалом у нього шестеро дітей. З останньою дружиною, супермоделлю Джеррі Голл, колишньою рокера Міка Джаггера, Руперт був одружений з 2016 по 2022 рік.

Раніше Фокус писав, що Руперт Мердок раптово розірвав заручини з нареченою, коли йому було 92 роки.