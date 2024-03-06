Джоэли Ричардсон в черном мини-платье посетила премьеру фильма Гая Ричи "Джентльмены" (фото)

На премьере также присутствовал режиссер и исполнительный продюсер фильма Гай Ричи с женой. Также звездное мероприятие посетил Дэвид Бекхэм.

Related video

Британская актриса, известная по ролям в сериалах "Части тела" и "Тюдоры", Джоэли Ричардсон возглавила звезд, присутствующих на премьере фильма "Джентльмены" в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне во вторник, 5 марта, сообщает Daily Mail.

Действие долгожданного телесериала разворачивается в том же мире, что и киноверсия 2019 года, но с совершенно новым составом персонажей.

59-летняя актриса Джоэли Ричардсон привлекла внимание на красной дорожке, надев черное мини-платье с высоким воротником, длинными рукавами, подолом с кисточками и такими же рукавами. Знаменитость одела пару сапог до бедра, а также чулки в сеточку.

Актриса Джоэли Ричардсон Фото: Getty Images

Свой образ кинозвезда дополнила черной сумкой-клатч. Небрежно уложила свои светлые локоны и нанесла вечерний макияж, сделав акцент на глазах. На ней были красивые серьги и кольцо.

Актриса Джоэли Ричардсон Фото: Getty Images

На премьере также присутствовал режиссер и исполнительный продюсер "Джентльменов" Гай Ричи с женой Джеки Эйнсли. 58-летний Гай выглядел щеголевато в темно-синем пиджаке, который он сочетал с белой рубашкой, коричневыми брюками и коричневыми туфлями.

42-летняя Жаки выглядела модно в черном пиджаке, мини-юбке и галстуке в тон, которые она сочетала с белой рубашкой. Модель также надела черные туфли на каблуке с пряжками и завершила свой образ соответствующими колготками.

Гай Ричи с женой Джеки Эйнсли Фото: Getty Images

На премьере к Гаю присоединился его 23-летний сын Гая Рокко со своей подругой Оливией Монжарден. Также пришел поддержать режиссера его близкий друг Дэвид Бекхэм.

Ранее, Гай Ричи рассказал о работе над третьей частью "Шерлока Холмса". Оказалось, что режиссер больше не будет заниматься этим проектом, и сценарий пишет Роберт Дауни-младший.