Джоелі Річардсон у чорній мінісукні відвідала прем'єру фільму Гая Річі "Джентльмени" (фото)

На прем'єрі також був присутній режисер і виконавчий продюсер фільму Гай Річі з дружиною. Також зірковий захід відвідав Девід Бекхем.

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Британська актриса, відома за ролями в серіалах "Частини тіла" і "Тюдори", Джоелі Річардсон очолила зірок, присутніх на прем'єрі фільму "Джентльмени" в Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні у вівторок, 5 березня, повідомляє Daily Mail.

Дія довгоочікуваного телесеріалу розгортається в тому ж світі, що й кіноверсія 2019 року, але з абсолютно новим складом персонажів.

59-річна акторка Джоелі Річардсон привернула увагу на червоній доріжці, вдягнувши чорну мінісукню з високим коміром, довгими рукавами, подолом із пензликами і такими ж рукавами. Знаменитість одягла пару чобіт до стегна, а також панчохи в сіточку.

Актриса Джоелі Річардсон Фото: Getty Images

Свій образ кінозірка доповнила чорною сумкою-клатч. Недбало вклала свої світлі локони та нанесла вечірній макіяж, зробивши акцент на очах. На ній були красиві сережки та каблучка.

Актриса Джоелі Річардсон Фото: Getty Images

На прем'єрі також був присутній режисер і виконавчий продюсер "Джентльменів" Гай Річі з дружиною Джекі Ейнслі. 58-річний Гай мав чепурний вигляд у темно-синьому піджаку, який він поєднував з білою сорочкою, коричневими штанами і коричневими туфлями.

42-річна Жакі мала модний вигляд у чорному піджаку, мініспідниці та краватці в тон, які вона поєднала з білою сорочкою. Модель також одягла чорні туфлі на підборах із пряжками і завершила свій образ відповідними колготками.

Гай Річі з дружиною Джекі Ейнслі Фото: Getty Images

На прем'єрі до Гая приєднався його 23-річний син Гая Рокко зі своєю подругою Олівією Монжарден. Також прийшов підтримати режисера його близький друг Девід Бекхем.

Раніше Гай Річі розповів про роботу над третьою частиною "Шерлока Холмса". Виявилося, що режисер більше не займатиметься цим проектом, і сценарій пише Роберт Дауні-молодший.