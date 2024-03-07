72-летняя Джейн Сеймур в ослепительном наряде продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Журналисты считают, что "Девушки Бонда" выглядела сенсационно И совсем не постарела. Сеймур показала фигуру, достойную зависти.

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Британская и американская актриса, продюсер и писательница Джейн Сеймур посетила премьеру нового фильма Линдси Лохан. Она выглядела так же хорошо, как и в годы своего расцвета, сообщает Еxpress.

Журналисты отметили, что девушка Бонда 70-х годов доказала, что она не постарела ни на день, продемонстрировав свою достойную зависти фигуру во время премьеры фильма "Ирландское желание" в театре "Большое Яблоко".

На мероприятии 72-летняя Джейн, ошеломила всех золотым облегающим платьем средней длины Bardot, которое подчеркивало ее невероятную фигуру. Платье было расшито золотыми пайетками и украшено декоративными складками на талии. Свой вечерний ансамбль она завершила парой блестящих золотых заостренных туфель на шпильке, которые идеально дополняли платье.

Актриса Джейн Сеймур Фото: Getty Images

Ее каштановые волосы были уложены мягкими локонами, которые струились по плечам, а челка обрамляла лицо. Актриса нанесла мягкий макияж, состоявший из золотых теней на глазах и телесного оттенка помады. Она лучезарно улыбалась фотографам.

Актриса Джейн Сеймур Фото: Getty Images

В октябре прошлого года она вышла на публику со своим новым партнером, певцом и автором песен 73-летним Джоном Замбетти. Джейн поделилась, что она "никогда не была так счастлива" и занимается "самым страстным сексом" в своей жизни.

"Теперь я знаю себя и свое тело. Джон имел свой собственный жизненный опыт. Это не то, что было в молодости. Ваша сексуальная жизнь не обязательно должна заканчиваться в 60 лет", — заявила звезда.

Напомним, в октябре сообщалось, что актриса Джейн Сеймур закрутила новый роман. До знакомства с музыкантом актриса Джейн Сеймур была четыре раза замужем. Она заявила, что у нее теплые отношения со всеми ее бывшими мужьями и партнерами.