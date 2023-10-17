72-летняя Джейн Сеймур поделилась секретами своей молодости

По словам актрисы, общество предвзято относится к женщинам после 50.

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Американская актриса Джейн Сеймур в свои 72 года остается полной сил и энергии. Она с радостью принимает свой возраст и постменопаузу и надеется избавиться от табу вокруг старения и идеи, что, когда женщина достигает 50 лет, она становится "бесполезной". Об этом звезда рассказала в интервью журналу Hello.

"Мир против старения. Мы ненавидим старение. Мы смотрим на старение и говорим: "О, нет, это морщина, о боже мой. Избавься от нее. Седые волосы. Нет. Ужасно! В то время, как вы можете посмотреть на это с другой стороны и сказать, что на самом деле у меня теперь есть время в моей жизни, чтобы делать то, что я действительно хочу. Возможно, теперь я смогу стать тем человеком, которым хочу быть. Менопауза — табуированная тема, никто не хочет говорить о старении, особенно женщины, потому что они делают все возможное, чтобы выглядеть на 20 или 30 лет моложе. Поэтому последнее, что они хотят сделать, это говорить об этом. И всегда было такое, что, когда тебе исполняется 50, у тебя больше не будет детей, так что теперь ты как бы бесполезна. Тебе конец", – рассуждает Сеймур.

В свои 72 года Джейн излучает уверенность и оптимизм Фото: Jane Seymour/Instagram

По словам Джейн, которая является матерью четырех детей, она старается выглядеть хорошо, но при этом учитывает свой возраст. Большое внимание знаменитость уделяет физической форме и здоровью.

Джейн добавила, что она предпочитает "временные улучшения" пластической хирургии, поскольку хочет быть "чистым холстом" как актриса:

"Я человек временного, а не постоянного улучшения. Если мне нужны ресницы, я их наклеиваю. Если мне нужно больше волос, я подстригаю их. Поскольку я актриса, мне иногда приходится играть роли намного моложе меня, а затем в том же сериале намного старше меня, поэтому я сохраняю подвижность лица. Вот почему я не делаю того, что делают многие люди, потому что я чистый холст. Я актриса. Я хочу иметь возможность воспроизводить все эмоции, потому что это все равно, что взять струнный инструмент и снять несколько струн или заглушить их".

Фото: Jane Seymour/Instagram

Оставаться в хорошей форме ей помогает балетное прошлое, однако она не из тех, кто одержим спортом. Главное для нее – хороший крепкий сон по восемь часов, средиземноморская диета и периодическое голодание.

Сейчас актриса влюблена и счастлива. Недавно она официально сообщила, что состоит в отношениях с 73-летним гитаристом Джоном Замбетти.

Джейн Сеймур с Джоном Замбетти Фото: Jane Seymour/Instagram

До этого она была замужем четыре раза: за театральным режиссером Майклом Аттенборо, художником Джеффри Плейнером, менеджером Дэвидом Флинном и актером Джеймсом Кичем, а также долго встречалась с продюсером Дэвидом Грином.

Ранее Фокус писал, что сын Джейн Сеймур женился на кореянке.