72-річна Джейн Сеймур поділилася секретами своєї молодості

За словами актриси, суспільство упереджено ставиться до жінок після 50.

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Американська акторка Джейн Сеймур у свої 72 роки залишається повною сил та енергії. Вона з радістю приймає свій вік і постменопаузу та сподівається позбутися табу навколо старіння та ідеї, що, коли жінка досягає 50 років, вона стає "марною". Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу Hello.

"Світ проти старіння. Ми ненавидимо старіння. Ми дивимося на старіння і говоримо: "О, ні, це зморшка, о боже мій. Позбудься її. Сиве волосся. Ні. Жахливо! У той час, як ви можете подивитися на це з іншого боку і сказати, що насправді у мене тепер є час у моєму житті, щоб робити те, що я дійсно хоч". Можливо, тепер я зможу стати тією людиною, якою хочу бути. Менопауза — табуйована тема, ніхто не хоче говорити про старіння, особливо жінки, бо вони роблять усе можливе, щоб виглядати на 20 чи 30 років молодшими. Тому останнє, що вони хочуть зробити, це говорити про це. І завжди було таке, що, коли тобі виповнюється 50, у тебе більше не буде дітей, тож тепер ти наче марна. Тобі кінець", — міркує Сеймур.

У свої 72 роки Джейн випромінює впевненість і оптимізм Фото: Jane Seymour/Instagram

За словами Джейн, яка є матір'ю чотирьох дітей, вона намагається мати гарний вигляд, але при цьому враховує свій вік. Велику увагу знаменитість приділяє фізичній формі та здоров'ю.

Джейн додала, що вона віддає перевагу "тимчасовим поліпшенням" пластичної хірургії, оскільки хоче бути "чистим полотном" як актриса:

"Я людина тимчасового, а не постійного поліпшення. Якщо мені потрібні вії, я їх наклеюю. Якщо мені потрібно більше волосся, я підстригаю його. Оскільки я актриса, мені іноді доводиться грати ролі набагато молодші за мене, а потім у тому самому серіалі набагато старші за мене, тому я зберігаю рухливість обличчя. Ось чому я не роблю того, що роблять багато людей, тому що я чисте полотно. Я актриса. Я хочу мати можливість відтворювати всі емоції, тому що це все одно, що взяти струнний інструмент і зняти кілька струн або заглушити їх".

Фото: Jane Seymour/Instagram

Залишатися в хорошій формі їй допомагає балетне минуле, проте вона не з тих, хто одержимий спортом. Головне для неї — хороший міцний сон по вісім годин, середземноморська дієта і періодичне голодування.

Зараз актриса закохана і щаслива. Нещодавно вона офіційно повідомила, що перебуває у стосунках із 73-річним гітаристом Джоном Замбетті.

Джейн Сеймур із Джоном Замбетті Фото: Jane Seymour/Instagram

До цього вона була одружена чотири рази: з театральним режисером Майклом Аттенборо, художником Джеффрі Плейнером, менеджером Девідом Флінном і актором Джеймсом Кічем, а також довго зустрічалася з продюсером Девідом Гріном.

Раніше Фокус писав, що син Джейн Сеймур одружився з кореянкою.