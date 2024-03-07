Четыре бывшие жены Николаса Кейджа: от Патриции Аркетт до Лизы Марии Пресли (фото)

Звездный актер сейчас состоит в пятом браке. Он женат на Рико Шибата, с которой он познакомился во время съемок боевика "Узники страны призраков".

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Американский актер, кинорежиссер, продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж был женат много раз, а его последний союз с девушкой из Японии, которая младше его на 31 год, состоялся в феврале 2021 года, сообщает Hello Magazine.

Николас и Рико отметили свадьбу в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Дата бракосочетания на самом деле имеет особое значение для звезды, поскольку это день рождения его покойного отца.

У Кейджа и его молодой супруги 7 сентября 2022 года родилась дочь Огаст Франческа Коппола Кейдж.

Но до Рико были еще четыре женщины, которые обменялись клятвами любви и верности с Николасом. В том числе был брак, который продлился всего четыре дня.

Патрисия Аркетт

Патрисия Аркетт и Николас Кейдж Фото: Getty Images

Первой супругой актера была актриса Патрисия Аркетт, на которой он женился в 1995 году. По словам Патрисии, с Николасом она познакомилась, когда ей было всего 19 лет. Поженились они на десятиминутной церемонии в Кармеле, Калифорния. Они прожили шесть лет, а в 2001 году официально был оформлен развод.

Впоследствии Патриция стала обладательницей премий "Оскар", BAFTA, двух премий "Эмми" и трех "Золотых глобусов".

Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли и Николас Кейдж Фото: Getty Images

Вскоре Николас полюбил дочь Элвиса Пресли, Лизу Марию Пресли. Из роман начался после встречи на вечеринке в 2000 году. Они поженились два года спустя, в 2002 году. Для Николаса это был второй брак, он продолжался недолго. Через три месяца пара подала на развод, который был завершен в мае 2004 года.

Вспоминая свою жизнь с Лизой, Николас сказал в интервью Барбаре Уолтерс в марте 2003 года: "Часто, когда есть два человека, которые очень сильны, имеют свои собственные характеры. Иногда вам может быть трудно найти общий язык. Я скучаю по ней каждый день. Иногда мне хотелось бы, чтобы мы не торопились со свадьбой, а иногда я сожалею, что поторопился с разводом. Но, как оказалось, ничего не получилось изменить."

Когда в 2023 году Лиза Мария умерла, Николас сказал: "Лиза смеялась больше всех, кого я когда-либо встречал. Она освещала каждую комнату. И сейчас я убит горем".

Элис Ким

Элис Ким и Николас Кейдж Фото: Getty Images

Самый продолжительный брак Николаса на сегодняшний день был с кореянкой Элис Ким, бывшей официанткой, которую он встретил в 2004 году в ресторане, где она работала. На тот момент ей было всего 19 лет. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась два месяца спустя на частном ранчо на севере страны. Калифорния.

"Когда моя свекровь впервые пришла в дом, еще до того, как поздороваться и познакомиться, все, что я услышал, было: "Она слишком молода!" И поэтому я знал, что это будет тяжелая битва. Мы сделали это, потому что любили друг друга", — рассказал ранее Элис журналистам.

Через год после свадьбы у пары родился сын Кал-Эла. Пара рассталась в январе 2016 года

Эрика Койке

Эрика Койке и Николас Кейдж Фото: Getty Images

Четвертый брак Николаса был самым коротким. В 2019 году, после года знакомства, в Лас-Вегасе он женился на визажисте Эрике Койке. Их союз продлился всего четыре дня. Актер потребовал расторжения брака, утверждая, что он "слишком пьян", чтобы жениться.

Николас утверждал, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения, и что он "не понимал своих действий при женитьбе на Койке до такой степени, что был неспособен дать согласие на брак". Актер получил развод в июне 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года Николас Кейдж сообщил, когда уйдет из кино. Актер уверен, что проживет еще 15 лет, и хочет провести это время со своей семьей.