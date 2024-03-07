Чотири колишні дружини Ніколаса Кейджа: від Патриції Аркетт до Лізи Марії Преслі (фото)

Зірковий актор зараз перебуває у п'ятому шлюбі. Він одружений на Ріко Шибата, з якою він познайомився під час зйомок бойовика "В'язні країни привидів".

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Американський актор, кінорежисер, продюсер, лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" Ніколас Кейдж був одружений багато разів, а його останній союз із дівчиною з Японії, яка молодша за нього на 31 рік, відбувся в лютому 2021 року, повідомляє Hello Magazine.

Ніколас і Ріко відсвяткували весілля в готелі Wynn у Лас-Вегасі. Дата одруження насправді має особливе значення для зірки, оскільки це день народження його покійного батька.

У Кейджа і його молодої дружини 7 вересня 2022 року народилася дочка Огаст Франческа Коппола Кейдж.

Але до Ріко були ще чотири жінки, які обмінялися клятвами кохання і вірності з Ніколасом. У тому числі був шлюб, який тривав лише чотири дні.

Патрісія Аркетт

Патрісія Аркетт і Ніколас Кейдж Фото: Getty Images

Першою дружиною актора була актриса Патрісія Аркетт, з якою він одружився 1995 року. За словами Патрісії, з Ніколасом вона познайомилася, коли їй було всього 19 років. Одружилися вони на десятихвилинній церемонії в Кармелі, Каліфорнія. Вони прожили шість років, а 2001 року офіційно було оформлено розлучення.

Згодом Патриція стала володаркою премій "Оскар", BAFTA, двох премій "Еммі" і трьох "Золотих глобусів".

Ліза Марі Преслі

Ліза Марі Преслі та Ніколас Кейдж Фото: Getty Images

Незабаром Ніколас покохав доньку Елвіса Преслі, Лізу Марі Преслі. Їхній роман почався після зустрічі на вечірці 2000 року. Вони одружилися два роки по тому, у 2002 році. Для Ніколаса це був другий шлюб, він тривав недовго. Через три місяці пара подала на розлучення, яке було завершено в травні 2004 року.

Згадуючи своє життя з Лізою, Ніколас сказав в інтерв'ю Барбарі Волтерс у березні 2003 року: "Часто, коли є дві людини, які дуже сильні, мають свої власні характери. Іноді вам може бути важко знайти спільну мову. Я сумую за нею щодня. Іноді мені хотілося б, щоб ми не поспішали з весіллям, а іноді я шкодую, що поквапився з розлученням. Але, як виявилося, нічого не вийшло змінити."

Коли 2023 року Ліза Марія померла, Ніколас сказав: "Ліза сміялася більше за всіх, кого я коли-небудь зустрічав. Вона освітлювала кожну кімнату. І зараз я вбитий горем".

Еліс Кім

Еліс Кім і Ніколас Кейдж Фото: Getty Images

Найтриваліший шлюб Ніколаса на сьогоднішній день був з кореянкою Еліс Кім, колишньою офіціанткою, яку він зустрів 2004 року в ресторані, де вона працювала. На той момент їй було всього 19 років. Незважаючи на 20-річну різницю у віці, пара одружилася через два місяці на приватному ранчо на півночі країни. Каліфорнія.

"Коли моя свекруха вперше прийшла в дім, ще до того, як привітатися і познайомитися, все, що я почув, було: "Вона занадто молода!" І тому я знав, що це буде важка битва. Ми зробили це, тому що кохали одне одного", — розповів раніше Еліс журналістам.

Через рік після весілля у пари народився син Кал-Ела. Пара розлучилася в січні 2016 року

Еріка Койке

Еріка Койке і Ніколас Кейдж Фото: Getty Images

Четвертий шлюб Ніколаса був найкоротшим. У 2019 році, після року знайомства, у Лас-Вегасі він одружився з візажисткою Ерікою Койке. Їхній союз тривав лише чотири дні. Актор зажадав розірвання шлюбу, стверджуючи, що він "занадто п'яний", щоб одружитися.

Ніколас стверджував, що вони обидва були в стані алкогольного сп'яніння, і що він "не розумів своїх дій під час одруження з Койкою до такої міри, що був нездатний дати згоду на шлюб". Актор отримав розлучення в червні 2019 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ніколас Кейдж повідомив, коли піде з кіно. Актор упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.