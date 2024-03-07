Работа Бондом: спецагент МИ-6 дал откровенное интервью

По словам агента, который назвал себя Кваме, работа в МИ-6 может быть более захватывающей, чем любой фильм. И шпионы выглядят совсем не так, как Пирс Броснан, или Дэниед Крейг.

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Работа в МИ-6 может быть более захватывающей, чем любой фильм о Джеймсе Бонде. Первый афроангличанин шпион МИ-6, давший интервью по радио, известный только как Кваме, рассказал, что реальность очень отличается от фантазий режиссеров. Об этом пишет Daily Mail.

МИ-6 — это служба внешней разведки Великобритании, перед которой поставлена ​​задача собирать информацию из других стран с основной целью остановить терроризм, подорвать деятельность враждебных государств и укрепить кибербезопасность.

Кваме описал свою роль в агентстве как директора по развитию организации, который фактически является руководителем отдела финансов и кадров.

Интервью было дано в рамках кампании МИ-6 по набору большего количества сотрудников из числа этнических меньшинств. Он рассказал ВВС, что видел "гораздо больше, чем то, что вы видите в шпионских фильмах".

"Это более захватывающе, чем Джеймс Бонд. Я видел некоторые из самых крутых вещей. Вещи, которые поразят вас. Вы должны быть там, чтобы увидеть это", — сказал он.

Роджер Мур в роли Джеймса Бонда Фото: Getty Images

Кваме добавил, что это неправда, что все, кто работает в МИ-6, являются "белыми мужчинами из среднего класса".

"Боюсь, эти фильмы заставляют вас думать, что все, кто здесь работает, — это белый мужчина из среднего класса, который водит Aston Martin, любит женщин и все такое. Но это неправда. Даже я не такой", — Кваме добавил, что агентство ищет людей любых рас. И как и мужчин, так и женщин.

Он сказал, что работа в агентстве хорошо оплачивается, но добавил, что работает там ради того влияния, которое может оказать.

"В конечном счете, наша миссия заключается в защите Великобритании и защите народа Великобритании", — сказал Кваме.

Это революционное интервью появилось после того, как МИ-6 впервые признала, что нанимает на работу сотрудников из числа этнических меньшинств на столь высоком уровне.

Дэниел Крейг в фильме "Скайфолл" Фото: Скриншот

Кваме, который дал интервью, как и прочие главы отделов, подчиняется руководителю, сэру Ричарду Муру, известному как С, и трем его генеральным директорам, все из которых женщины.

Источники в разведке заявили, что расовое разнообразие необходимо, потому что шпионы собирают разведданные о таких государствах, как Россия и Иран.

Еще одним заблуждением является то, как вербуют агентом МИ-6. Ничего таинственного в этом нет.

Все заявки обычно подаются через веб-сайт, при этом начальная зарплата составляет от 39 709 до 50 160 фунтов стерлингов. Женщинам при этом платят меньше, чем мужчинам. Мужчинам в МИ-6 платят в среднем на 12,9 процента больше.

Сэр Ричард сказал, что цифры заработной платы "разочаровывают", но добавил, что МИ-6 намерена увеличить штат сотрудников из числа этнических меньшинств в рамках своей "Кадровой стратегии".

Напомним, на днях стало известно, что на роль Джеймса Бонда претендует теперь и звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи. Но 47-летний актер скорей всего не получит роль. Так как сейчас создатели ищут актера помоложе.

Так, среди претендентов сейчас рассматривают Аарона Тейлора-Джонсона, звезду фильмов "Пипец" и "Анна Каренина".