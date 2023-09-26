Меня зовут Родни Бонд: Ян Флеминг едва не выбрал другое имя для агента 007

Ян Флеминг, который черпал вдохновение из реального героя разведки Второй мировой войны, мог назвать своего супершпиона совсем иначе.

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Сейчас имя Джеймса Бонда уже стал нарицательным, но был момент, когда агента 007 могли звать Родни. Так как Ян Флеминг, автор книг о Бонде, описывая своего героя, вдохновлялся реальным прототипом. Всего Бонда в кино сыграли шесть актеров, но кто сменит последнего – Дэниела Крейга, пока неизвестно. Создатели сохраняют интригу. Об этом пишет Daily Mail.

Писатель Ян Флеминг искал имя для своего главного героя, когда его брат Питер — подполковник, отвечающий за военные операции в Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны, — предложил фамилию "Бонд" в качестве героя первой книги "Казино Рояль".

Ян Флеминг и первый исполнитель роли канонического Бонда - Шон Коннери Фото: Соцсети

Бонд — это фамилия героя Секретной разведывательной службы (ныне МИ-6) по имени Родни Кларенс Мортимер Бонд.

Питер встретил Родни Бонда, когда его спасли от нацистской бомбардировки на севере Греции в 1941 году, когда подполковник Бонд тогда работал на МИ-6 в Афинах.

Автор Николас Шекспир, чья книга про Яна Флеминга выйдет в следующем месяце, получил беспрецедентный доступ к семейным документам Флемингов и рассказал сегодня, как Питер предложил Яну дать своему герою фамилию Бонд.

"Питер завтракал в Оксфордшире, читая газеты, когда вошел Ян и сказал: "Питер, я написал чертовски хороший триллер, но я не могу придумать имя для моего героя". Не опуская газету, Питер ответил: "Попробуй Бонда".

Подполковник Родни Кларенс Мортимер Бонд родился в 1897 году и получил Военный крест во время Первой мировой войны, где воевал во Франции.

Затем он присоединился к разведывательному корпусу, получил кодовое имя "Хатзис" и был отправлен в Турцию во время Второй мировой войны.

Он помог спасти будущего премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу от нападения нацистов в 1944 году.

Бонд был награжден Военным крестом в 1918 году, а также получил звание MBE, а в 1952 году — OBE. Родни Бонд умер в возрасте 65 лет в 1962 году.

К счастью, приняв предложение брата насчет фамилии, Ян Флеминг решил дать своему герою другое имя. Так что агент 007 прославился под именем Джеймс.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда Фото: Скриншот

Напомним, создатели фильма пока не объявили, кто станет новым Бондом. Среди фаворитов – актер Аарон Тейлор-Джонс. Комментируя вероятность того, что ему достанется самая желанная роль на свете, Аарон сказал, что предпочитает главную роль в фильме Marvel "Крейвен-охотник", выпуск которого был отложен до августа 2024 года.