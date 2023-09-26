Мене звуть Родні Бонд: Ян Флемінг ледь не вибрав інше ім'я для агента 007

Ян Флемінг, який черпав натхнення з реального героя розвідки Другої світової війни, міг назвати свого супершпигуна зовсім інакше.

Related video

Зараз ім'я Джеймса Бонда вже стало прозивним, але був момент, коли агента 007 могли звати Родні. Адже Ян Флемінг, автор книг про Бонда, описуючи свого героя, надихався реальним прототипом. Загалом Бонда в кіно зіграли шість акторів, але хто змінить останнього — Деніела Крейга, поки невідомо. Творці зберігають інтригу. Про це пише Daily Mail.

Письменник Ян Флемінг шукав ім'я для свого головного героя, коли його брат Пітер — підполковник, відповідальний за військові операції в Південно-Східній Азії під час Другої світової війни, — запропонував прізвище "Бонд" як героя першої книги "Казино Рояль".

Ян Флемінг і перший виконавець ролі канонічного Бонда — Шон Коннері Фото: Соцмережi

Бонд — це прізвище героя Секретної розвідувальної служби (нині МІ-6) на ім'я Родні Кларенс Мортімер Бонд.

Пітер зустрів Родні Бонда, коли його врятували від нацистського бомбардування на півночі Греції 1941 року, коли підполковник Бонд тоді працював на МІ-6 в Афінах.

Автор Ніколас Шекспір, чия книжка про Яна Флемінга вийде наступного місяця, отримав безпрецедентний доступ до сімейних документів Флемінгів і розповів сьогодні, як Пітер запропонував Яну дати своєму герою прізвище Бонд.

"Пітер снідав в Оксфордширі, читаючи газети, коли увійшов Ян і сказав: "Пітер, я написав до біса гарний трилер, але я не можу придумати ім'я для мого героя". Не опускаючи газету, Пітер відповів: "Спробуй Бонда".

Підполковник Родні Кларенс Мортімер Бонд народився 1897 року і отримав Військовий хрест під час Першої світової війни, де воював у Франції.

Потім він приєднався до розвідувального корпусу, отримав кодове ім'я "Хатзіс" і був відправлений до Туреччини під час Другої світової війни.

Він допоміг врятувати майбутнього прем'єр-міністра Греції Георгіоса Папандреу від нападу нацистів у 1944 році.

Бонд був нагороджений Військовим хрестом 1918 року, а також отримав звання MBE, а 1952 року — OBE. Родні Бонд помер у віці 65 років 1962 року.

На щастя, прийнявши пропозицію брата щодо прізвища, Ян Флемінг вирішив дати своєму герою інше ім'я. Тож агент 007 прославився під ім'ям Джеймс.

Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда Фото: Скриншот

Нагадаємо, творці фільму поки не оголосили, хто стане новим Бондом. Серед фаворитів — актор Аарон Тейлор-Джонс. Коментуючи ймовірність того, що йому дістанеться найбажаніша роль у світі, Аарон сказав, що віддає перевагу головній ролі у фільмі Marvel "Крейвен-мисливець", випуск якого було відкладено до серпня 2024 року.