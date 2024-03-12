Королеве Камилле подарили ее собственную куклу-двойника Барби (фото)

Супруге короля в Букингемском дворце сделали приятный подарок. Камилла получила собственную куклу.

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12 марта в Лондоне на приеме в честь женщин мира 76-летней королеве Камилле сделали забавный подарок — похожую на нее куклу Барби, сообщает Еxpress.

На мероприятии супруга короля Великобритании Чарльза ІІІ была одета в ярко-синее платье Fiona Clare на замке с черной накидкой поверх. Свой образ Камилла дополнила черными замшевыми сапогами. Из украшений на ней были серьги и кольцо с бриллиантами, а также на правой руке золотой браслет.

Кукла была одета в точную копию наряда, в котором королева Камилла была на приеме.

Королева Камилла с собственной куклой-двойником Фото: Getty Images

Супруга короля Великобритании, которая является президентом фестиваля "Женщины мира", выглядела счастливой, когда ей подарили куклу, но не могла не оставить забавный комментарий по поводу забавного подарка. "Большое вам спасибо, это великолепно. Вы отняли у меня около 50 лет жизни", — пошутила королева.

Королева Камилла с собственной Барби Фото: Getty Images

Сегодня к королеве Камилле на приеме присоединились Ее Величество Королева Бельгии и Ее Королевское Высочество герцогиня Глостерская.

Как отмечают журналисты, фестиваль "WOW Girls" — это сила, способная изменить взгляды общества на девочек, их потенциал и возможности, которые оно предлагает для их будущего.

Известно, что "Женщины мира" является фондом, близким сердцу Камиллы, который она всячески поддерживает. На протяжении многих лет Камилла уделяла особое внимание помощи жертв изнасилования, нападения и домашнего насилия в своей роли работающего члена королевской семьи. Мероприятие было частью кампании ООН против гендерного насилия.

Напомним, 7 марта сообщалось, что певица Шанайя Твейн получила собственную Барби. Артистка призналась, что эта барби стала воплощением всех ее желаний. Она горда тем, что удостоилась такой чести.