Королеві Каміллі подарували її власну ляльку-двійника Барбі (фото)

Дружині короля в Букінгемському палаці зробили приємний подарунок. Камілла отримала власну ляльку.

Related video

12 березня в Лондоні на прийомі на честь жінок світу 76-річній королеві Каміллі зробили кумедний подарунок — схожу на неї ляльку Барбі, повідомляє Еxpress.

На заході дружина короля Великої Британії Чарльза ІІІ була одягнена в яскраво-синю сукню Fiona Clare на замку з чорною накидкою поверх. Свій образ Камілла доповнила чорними замшевими чобітьми. З прикрас на ній були сережки і каблучка з діамантами, а також на правій руці золотий браслет.

Лялька була одягнена в точну копію вбрання, в якому королева Камілла була на прийомі.

Королева Камілла з власною лялькою-двійником Фото: Getty Images

Дружина короля Великої Британії, яка є президентом фестивалю "Жінки світу", виглядала щасливою, коли їй подарували ляльку, але не могла не залишити кумедний коментар з приводу кумедного подарунка. "Велике вам спасибі, це чудово. Ви забрали у мене близько 50 років життя", — пожартувала королева.

Королева Камілла з власною Барбі Фото: Getty Images

Сьогодні до королеви Камілли на прийомі приєдналися Її Величність Королева Бельгії та Її Королівська Високість герцогиня Глостерська.

Як зазначають журналісти, фестиваль "WOW Girls" — це сила, здатна змінити погляди суспільства на дівчаток, їхній потенціал і можливості, які воно пропонує для їхнього майбутнього.

Відомо, що "Жінки світу" є фондом, близьким серцю Камілли, який вона всіляко підтримує. Протягом багатьох років Камілла приділяла особливу увагу допомозі жертвам зґвалтування, нападу і домашнього насильства у своїй ролі члена королівської сім'ї, який працює. Захід був частиною кампанії ООН проти гендерного насильства.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що співачка Шанайя Твейн отримала власну Барбі. Артистка зізналася, що ця барбі стала втіленням усіх її бажань. Вона горда тим, що удостоїлася такої честі.