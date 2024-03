Співачка Шаная Твейн отримала власну Барбі (фото, відео)

Артистка зізналася, що ця "барбі" стала втіленням усіх її бажань. Вона горда тим, що удостоїлася такої честі.

58-річна канадська кантрі-співачка Шанайя Твейн удостоєна власної ляльки Барбі в образі артистки з музичного кліпу 1999 року на пісню "Man! I Feel Like A Woman!" на честь Міжнародного жіночого дня, пише Billboard.

Вбрання Барбі включає в себе фірмовий циліндр Шанайї, довге чорне пальто і чоботи до стегна. Під ним біла сорочка на ґудзиках і чорна мінісукня. До ляльки Шанайї додавали підставку для мікрофона, а ще виробники додали до іграшки хитромудрі деталі, включно навіть з невеликим мереживним полотном на циліндрі.

Єдина різниця між образом Барбі та Шанайї у відео — це волосся. Довгі рожеві локони ляльки натхненні волоссям артистки з торішнього туру The Queen of Me, замість короткого темного волосся, яке можна побачити в оригінальному кліпі.

Ляльки-зразки світового рівня були створені виробником іграшок Mattel спеціально для самих жінок, до 65-річчя Барбі, і не продаватимуться в магазинах.

Прототипом Барбі став образ співачки в кліпі на пісню "Man! I Feel Like A Woman!"

Іншими жінками, удостоєними власної ляльки, були Гелен Міррен, Віола Девіс, Кайлі Міноуг, німецька комікиня й активістка Енісса Амані, бразильська творчиня контенту Майра Гомес, японська модель Ніколь Фудзіта та мексиканська режисерка Ліла Авілес.

"Я серйозно ставлюся до того, щоб бути прикладом для наслідування, тому що знаю, що вплив, який можна справити на чиєсь життя, може бути негативним або позитивним. Я вважаю за краще прагнути до позитиву. Я хочу, щоб люди почувалися добре і щасливо, навіть якщо для цього доведеться іноді розповідати про важкі або неприємні речі зі свого життя, щоб інші відчули, що вони не самотні", — сказала артистка.

Вона закликала жінок не боятися змін і розширювати свої можливості, а також пояснила, чому для ляльки обрано саме образ із кліпу.

"Хоча це була весела пісня для вечірок, за нею ховався глибший сенс. Це радість стикнутися зі своєю сміливістю і сказати: "Я не боюся бути собою". Саме тому я взагалі написала цю пісню. Я справді почала віднаходити себе, не як впевнена в собі жінка, але я тільки починала почуватися впевнено у своєму жіночому тілі. До цього, в юності, я була дуже сором'язливою. Я кажу: "Добре, мені є що сказати. Я хочу, щоб мене сприймали серйозно. Але я теж жінка, у мене є форми, і я не хочу за ними ховатися", — наголосила вона.

Твейн додала, що раніше навіть мріяти не могла про Барбі імені себе, але ця ішрушка ідеально уособлює її мрії.

9 березня Барбі виповнюється 65 років

Раніше Фокус писав, що в листопаді минулого року свою Барбі отримала і німецька супермодель Клаудія Шиффер.