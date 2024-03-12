Леонардо Ди Каприо тайно появился на вечеринке, пропустив церемонию "Оскар"

Актер появился на вечеринке по случаю вручения премии "Оскар" вместе со своими коллегами по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гладстон и Робертом Де Ниро. Но без своей девушки Виттории Черетти.

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Леонардо Ди Каприо не присутствовал на 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье вечером, хотя его фильм "Убийцы цветочной луны" был номинирован. Но зато он почти инкогнито, скрываясь от папарацци, появился на "Оскара" Apple Original Films в воскресенье вечером. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний актер, которого не номинировали на премию "Оскар", позировал со своим партнером по фильму Янси Редкорн на красной дорожке знаменитого отеля Sunset Tower.

Леонардо Ди Каприо и Янси Редкорн Фото: Getty Images

Одетый в простую черную футболку, смокинг и подходящие брюки Лео решил потратить праздничный вечер на веселье.

Лили Гладстоун была номинирована на лучшую женскую роль за роль в драме Мартина Скорсезе, но неожиданно проиграла Эмме Стоун всего несколькими часами ранее.

Победа Стоун была заслуженной, но Лили Гладстуон явно не ожидала, что проиграет, так что она выглядела ошеломленной.

Эмма Стоун получает "Оскар"

Эмма также не ожидала, что победит, так как ее сняли за кулисами, когда она болтала со знакомыми.

Однако после шоу режиссер "Убийц цветочной луны" Мартин Скорсезе, который, как известно, только один раз получил награду за лучшую режиссуру, подошел прямо к своей звезде, чтобы утешить ее.

Пара крепко обнялась и поцеловалась, а Гладстоун поприветствовала еще нескольких доброжелателей.

Лили Гладстоун на вечеринке

Вечеринка Apple состоится после того, как Лео, Лили и Мартин недавно воссоединились, чтобы обсудить все, что касается "Убийц цветочной луны".

Голливудские тяжеловесы позировали для обложки журнала Variety и откровенно рассказывали о создании драмы, ее длительной продолжительности и вопиющем пренебрежении к звезде Леонардо на "Оскаре".

Когда были объявлены номинации на 96-ю ежегодную премию "Оскар", Мартин получил свою 10-ю номинацию за лучшую режиссуру, а Лили получила одну за лучшую женскую роль, став первым коренным американцем, номинированным в этой категории.

Этот 3,5-часовой фильм получил в общей сложности еще восемь номинаций на "Оскар", но звезда "Титаника" остался в стороне.

"Моя номинация в равной степени равна его. Я бы не смогла сделать то, что сделала, без его щедрости как актера и человека", — добавила Лили.

В фильме Лео играет ветерана Первой мировой войны Эрнеста Беркхарта, который влюбляется в осейджскую женщину, Молли Кайл (Лили).

Скорсезе вмешался, заявив, что игра Лео говорит сама за себя.

Напомним, ранее Фокус писал о закулисье "Оскара" и о вечеринках, на которых селебрити праздновали свои победы и номинации.