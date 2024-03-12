Старый друг Киллиана Мерфи показал его забавное архивное фото

Крис О'Дауд, звезда сериала "Компьютерщики", поделился забавным снимком с Киллианом Мерфи. Оба актера работали когда-то вместе.

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Актер Крис О'Дауд поделился забавным снимком с Киллианом Мерфи после того, как звезда "Оппенгеймера" получила свой первый "Оскар" за лучшую мужскую роль. Крис и Киллиан знакомы уже много лет и когда-то вместе снимались. Об этом пишет Daily Mail.

47-летний Мерфи получил награду за главную роль в фильме "Оппенгеймер" на 96-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером.

44-летний Крис опубликовал фото в X (ранее Twitter), чтобы поздравить своего друга с огромной победой, поделившись снимком пары, одетой как школьницы.

На ретроспективной фотографии изображены юные Киллиан и Крис в школьной форме и шляпках-канотье.

Крис О'Дауд и Киллиан Мерфи Фото: Twitter Chris O'Dowd

"Я так рад за этого блестящего парня из Корка. Более 25 лет великолепной работы, Буалад Бос Киллиан, мы все так тобой гордимся", — написал Крис. Bualadh Bos — это ирландское выражение, которое значит "продолжительные аплодисменты", или "овации".

Победа Киллиана стала первой победой Ирландии на церемонии с тех пор, как Дэниел Дэй-Льюис и Бренда Фрикер взяли призы за фильм "Моя левая нога" еще в 1990 году.

Однако Дэй-Льюис родился в Лондоне, поэтому Мерфи стал первым ирландским обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. И он не забыл упомянуть об этом.

Мерфи сказал журналистам: "Я немного ошеломлен, я очень ошеломлен. Я очень скромен. Я очень благодарен и, знаете ли, очень горжусь тем, что я ирландец, стоящий сегодня здесь. Для меня это действительно очень важно. Я не знаю, говорил ли я это в своей речи, потому что не могу вспомнить, что я сказал".

Киллиан Мерфи на "Оскаре"

Актер отметил, что в Ирландии все поддерживают людей искусства и это очень важно для будущего.

Киллиан также рассказал о своих отношениях с режиссером Кристофером Ноланом, назвав их "очень особенными".

"Мы работаем вместе уже 20 лет. Я думаю, что он идеальный режиссер, он выдающийся писатель, он выдающийся режиссер. Он представляет этот фильм так, как никто другой в мире, и я просто не могу поверить в свою удачу. Я делал для него кинопробы, когда был ребенком, и подумал, что на этом все, и достаточно будет побыть в комнате с Крисом пару часов, и вот мы здесь. Так что я очень скромен и благодарен", — сказал Киллиан.

Напомним, после церемонии, пока на его статуэтку наносили гравировку, Киллиан Мерфи тепло поприветствовал украинского режиссера Мстислава Чернова и обнял его, поздравляя с победой.

Сам Чернов со сцены признался, что он бы не хотел снимать свою картину "20 дней в Мариуполе", учитывая ужасные обстоятельства и продолжающуюся войну с РФ.