Женщина с самыми большими скулами в мире показала себя без макияжа (фото)

Украинка Анастасия Покрищук сначала показала свое лицо без мейка. А после опубликовала короткое видео, на котором она позирует уже после макияжа, сделанного визажистом Егором Андрюшиным.

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Анастасия Покрищук, которая является обладательницей самых больших скул в мире, показала, как выглядит без макияжа и после того, как над ее лицом поработал визажист. Соответствующее видео блогер опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке, который блогер опубликовала до того, как с ней начал работать визажист, сразу бросаются в глаза выразительные скулы и пухлые губы Анастасии. Модель не постеснялась показать подписчикам и условные недостатки образа без макияжа: так, на фото виден даже жирный блеск на лице женщины.

Макияж украинке делал визажист Егор Андрюшин. Для Анастасии он выбрал глитерные тени яркого малинового цвета и подчеркнул скулы своей модели большим количеством хайлайтера. Брови визажист решил сделать естественными и сделал их лишь немного более выразительными за счет теней для бровей. А пухлые блогера Андрюшин подчеркнул помадой в нюдовом оттенке.

Анастасия Покрищук до и после перевоплощения с помощью макияжа Фото: Скриншот Анастасия Покрищук до и после перевоплощения с помощью макияжа Фото: Скриншот

В комментариях к короткому видеоролику, в котором Анастасия показала свое перевоплощение подписчики в основном делали модели комплименты. Однако были и те, кого смутил образ женщины:

Как можно быть такой офигительной?

Крутая.

Очень красиво.

Очень красивый макияж.

Это что за уродство? Просто срам какой-то.

Самый шикарный макияж, который у тебя когда-либо был.

Эх, еще убрать бы эти наросты (скулы, — ред.) с лица…

Отметим, что Анастасии Покрищук 36 лет. Женщина живет в Киеве. В социальных сетях стала популярной благодаря косметическим операциям, которые трансформировали ее внешность. Анастасия в разговоре с журналистами Daily Mail утверждает, что под нож пластического хирурга она легла по собственному желанию, а не для кого-либо другого.

"Я хочу посмотреть в зеркало и подумать: вау, я такая красивая. Моя грудь благодаря природе была как мальчишеская, но теперь у меня внутри имплантаты объемом 1050 куб.см; они идеальны", — рассказала украинка.

Кроме того Анастасия решилась на подтяжку ягодиц, хотя эта процедура и считается одной из самых небезопасных.

Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что украинка с "самыми большими в мире щеками" решилась на новую необычную процедуру. Анастасия Покрищук славится своей любовью к бьюти-процедурам. В социальных сетях поклонники чаще всего задавали вопрос, сколько времени понадобилось, чтобы реализовать новое увлечение девушки.

А в конце февраля 2023 года мы писали, что женщина с самыми большими губами в мире замахнулась на новый бьюти-рекорд. Андреа Иванова называет себя "балканской Барби" и не намерена останавливаться на усовершенствовании себя, несмотря на предупреждения врачей.