Жена Роберта Дауни-младшего рассказала, какое правило помогло сохранить их брак (фото)

Сьюзен – вторая жена актера, которая помогла ему вернуться к нормальной жизни после зависимостей и проблем с законом. Актерская карьера Дауни, которая может забросить его в самые отдаленные места.

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Американский актер Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан Дауни состоят в браке уже более 18 лет. Все эти годы пара соблюдает одно важное условие, которое называют "правилом двух недель". Об этом супруга знаменитости сообщила в интервью Рeople.

"У нас есть правило двух недель, которое часто кажется слишком долгим, но мы не разлучаемся с семьей более, чем на две недели. К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно", — сказала Сьюзан.

Сьюзан добавила, что они с мужем воспитывают 12-летнего сына Экстона и 9-летнюю дочь Аври. Для Роберта это второй брак, от прежних отношений у него есть 30-летний сын Индио.

Но жизнь иногда преподносит сюрпризы, как и актерская карьера 58-летнего Дауни, которая может забросить его в самые отдаленные места для участия в различных проектах.

"Вы соблюдаете основное правило двух недель, и тогда вы не пытаетесь думать слишком далеко вперед, потому что многое из того, что мы делаем, странно непредсказуемо. Кто-то может заболеть или может произойти что-то", — продолжила Сьюзен.

Пара наслаждается счастливой семейной жизнью, которую они построили вместе. "Честно говоря, это просто дает мне возможность связать мой невроз с чем-то позитивным", — пошутил Роберт.

Актер Роберт Дауни-младший со своей женой Сьюзан Дауни Фото: Getty Images

Сьюзен, которая познакомилась с Дауни во время съемок триллера "Готика" 2003 года , продюсером которого она была, отмечает, что ее график немного проще, чем у ее мужа.

"Хорошая новость в том, что я не перед камерой, и поэтому, как продюсер, я получаю немного больше гибкости с точки зрения местоположения и того, где мне нужно быть", — объяснила жена известного актера.

В своем первом проекте после победы Оппенгеймера на "Оскаре" Дауни проводит довольно много времени перед камерой, точнее, в роли четырех разных персонажей в шпионском сериале HBO "Сочувствующий", премьера которого состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни-младший повторил свадебное фото с женой спустя 18 лет. Актер опубликовал в Instagram две фотографии.