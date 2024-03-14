Дружина Роберта Дауні-молодшого розповіла, яке правило допомогло зберегти їхній шлюб (фото)

Сьюзен — друга дружина актора, яка допомогла йому повернутися до нормального життя після залежностей і проблем із законом. Акторська кар'єра Дауні, яка може закинути його в найвіддаленіші місця.

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Американський актор Роберт Дауні-молодший і його дружина Сьюзан Дауні перебувають у шлюбі вже понад 18 років. Усі ці роки пара дотримується однієї важливої умови, яку називають "правилом двох тижнів". Про це дружина знаменитості повідомила в інтерв'ю Рeople.

"У нас є правило двох тижнів, яке часто здається занадто довгим, але ми не розлучаємося з сім'єю більше, ніж на два тижні. На щастя, ми вважаємо за краще бути бродячим цирком, коли це можливо", — сказала Сьюзан.

Сьюзан додала, що вони з чоловіком виховують 12-річного сина Екстона і 9-річну доньку Аврі. Для Роберта це другий шлюб, від колишніх стосунків у нього є 30-річний син Індіо.

Але життя іноді підносить сюрпризи, як і акторська кар'єра 58-річного Дауні, яка може закинути його в найвіддаленіші місця для участі в різних проектах.

"Ви дотримуєтеся основного правила двох тижнів, і тоді ви не намагаєтеся думати надто далеко наперед, тому що багато чого з того, що ми робимо, дивно непередбачуване. Хтось може захворіти або може статися щось", — продовжила Сьюзен.

Пара насолоджується щасливим сімейним життям, яке вони побудували разом. "Чесно кажучи, це просто дає мені можливість пов'язати мій невроз із чимось позитивним", — пожартував Роберт.

Актор Роберт Дауні-молодший зі своєю дружиною Сьюзан Дауні Фото: Getty Images

Сьюзен, яка познайомилася з Дауні під час зйомок трилера "Готика" 2003 року, продюсером якого вона була, зазначає, що її графік трохи простіший, ніж у її чоловіка.

"Хороша новина в тому, що я не перед камерою, і тому, як продюсерка, я отримую трохи більше гнучкості з погляду місця розташування і того, де мені потрібно бути", — пояснила дружина відомого актора.

У своєму першому проєкті після перемоги Оппенгеймера на "Оскарі" Дауні проводить доволі багато часу перед камерою, точніше, в ролі чотирьох різних персонажів у шпигунському серіалі HBO "Співчуваючий", прем'єра якого відбудеться 14 квітня.

Раніше повідомлялося, що Роберт Дауні-молодший повторив весільне фото з дружиною через 18 років. Актор опублікував в Instagram дві фотографії.