Если вы работаете дома: сделайте свой домашний офис комфортным и продуктивным (фото)

Организация рабочего пространства с соблюдением всех эргономических требований — дело сложное и требует профессиональных знаний и навыков, чтобы сделать домашний офис действительно комфортным местом для занятий и работы.

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Пандемия, война, в общем последние тенденции на рынке труда свидетельствуют о том, что та категория специалистов, чья работа не требует непосредственного контакта с людьми позволяет продуктивно действовать дистанционно — из любого места на планете, и прежде всего из дома. Как сделать домашний офис уютным и продуктивным, дал советы Алексей Пономарчук, архитектор, дизайнер, руководитель компании Zoom-design.

Несмотря на то, что такая система работы имеет много плюсов, все же работать дома намного сложнее, чем в офисе. И дело даже не только в самоконтроле и дисциплине. Организация рабочего пространства с соблюдением, по возможности, всех эргономических требований — дело сложное и требует профессиональных знаний и навыков, чтобы сделать домашний офис действительно комфортным местом для занятий и работы.

Возле мягкой мебели

У вас есть возможность иметь собственный кабинет, но вы предпочитаете находиться среди членов семьи и быть в курсе всех дел. Тогда присмотритесь к мебели, стоящей посередине любой комнаты, даже большой. Это, кстати, может быть пространство за спинкой дивана. К тому же, диван станет своеобразной перегородкой, отделяющей ваш "кабинет" от остальной части комнаты.

Однако все же учтите, что в таком "кабинете" вы не всегда сможете полноценно работать в тишине и покое. Если не возражаете, нет вопросов.

На балконе или террасе

Если в квартире есть балкон, терраса и даже целая крыша, то его обязательно нужно использовать как полноценную комнату. Почему бы не организовать там кабинет? Во-первых, это будет ваше личное пространство, во-вторых, в течение дня в таких локациях хорошее естественное освещение, так что, не придется прибегать к дополнительным источникам света. И как бонус — прекрасный вид из окна на город или природу.

В нише

А может вам придется по душе "карманный" офис? Это сейчас не о гаджетах, а о вполне реальном и удобном варианте организации пространства. Если у вас есть потайные места, ниша, эркер, то стол с креслом и компьютером можно поставить именно там. Главный плюс такого решения даже не в значительной экономии пространства. Ключевым преимуществом будет ощущение "я в домике", которое бывает важным при особом сосредоточении над тем или иным проектом.

На большом подоконнике

Довольно винтажно выглядит рабочее место, расположенное у окна и в дизайне которого задействован большой подоконник. Такой себе англо-французский casual в интерьере, однако который позволяет нам получить самое главное — максимум естественного света. Это будет положительно влиять не только на работоспособность, но и настроение.

У кровати

Еще один вариант совмещения работы и досуга — организовать кабинет в спальне. Вы улыбнулись? Не стоит. Многие из людей творческих профессий иногда просыпаются посреди ночи, чтобы записать то, что приснилось. Разве мы знаем, как Дмитрий Менделеев записывал свою таблицу? Может, тоже у кровати? Кроме того, женщина сможет использовать этот своеобразный "кабинет" как туалетный столик для утренних ритуалов красоты.

Место на двоих

Если в вашей семье два специалиста со свободным режимом работы, то практичным и удобным решением будет организовать двойное рабочее место. Сделать это можно многими способами, но если вы имеете общие интересы или пользуетесь одинаковой вспомогательной литературой, рекомендуем разместить домашний офис в углу, сделав поверхности перпендикулярными друг к другу. Для этого расположите два стола рядом у соседних стен, чтобы они соединялись в углу.

В мансарде

Кстати, это наше самое любимое дизайнерское пространство, так как требует мозгового штурма для оформления. Правильно подойдя к его организации, вы можете создать здесь удобный и комфортный офис, который будет настраивать на рабочий лад. Например, закажите шкафы или стеллажи, которые будут соответствовать высоте и форме потолков. У такого решения есть масса плюсов: во-первых, у вас будет много места для размещения книжек, документов, канцелярских принадлежностей и прочих мелочей, а, во-вторых, не придется вытирать пыль с верхушек мебели.

Смотровая площадка

Если ваш дом или квартира имеет несколько этажей, идеальным вариантом станет размещение домашнего офиса на границе этажей. Таким образом вы сможете держать весь дом в поле зрения. Это особенно актуально, если в квартире есть маленькие дети, ради которых вы и работаете дома. Также заинтересует такой вариант дизайна тех, у кого есть непоседливые домашние любимцы, которые так и ждут, пока вы отвлечетесь.

Какие цвета стоит использовать в оформлении

Довольно часто можно услышать, что цвет может влиять на состояние и настроение человека. Соответственно, цвет в доме так же может побуждать к активным действиям для достижения благополучия. То есть свой дом можно оформить в определенном цвете и, соответственно, "запрограммировать" себя на достижение определенных целей, что в будущем принесет счастье и достаток.

Если в комнате или доме в целом преобладает желтый цвет, то это может улучшить эмоции человека. Считают, что этот цвет также способствует сконцентрированности и позволяет шире взглянуть на многие вещи. Именно желтый цвет, который часто ассоциируется с достатком, стоит на первой позиции для привлечения счастья.

Положительное влияние оказывает белый цвет. Он создает своеобразную беззаботную атмосферу. А еще является цветом чистоты и помогает лучше сконцентрироваться на достижении важного. Также очень советуют иметь синие оттенки в доме, особенно в той комнате, где вы работаете. Он позволяет сконцентрироваться. И это, в свою очередь, позволит быстрее дойти до цели.

А вот рабочее место можно сделать ярким и креативным. Покрасьте полки в яркие цвета, разложите нужные инструменты и мелочи в красивые контейнеры. Кстати, необязательно покупать специальные емкости. В качестве систем хранения подойдут привлекательные баночки для круп, плетеные корзины, чашки и т.д. Также можно разместить на стене эскизы или рисунки.

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