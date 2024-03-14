Сидни Суини в потрясающем платье появилась на фестивале South by Southwest (фото)

Она надела смелое платье на премьеру своего нового фильма. У актрисы сейчас достаточно плотный график.

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Американская актриса Сидни Суини появилась на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас в сногсшибательном наряде. Она вместе со своими коллегами по съемочной группе приняла участие в продвижении своего нового фильма ужасов "Непорочная", сообщает Еxpress.

26-летняя актриса прошлась по красной дорожке в потрясающем платье со скрытым разрезом до бедра, демонстрируя великолепную пару белых кружевных сапог.

Актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

Платье без бретелек подчеркивало ее новую короткую стрижку, с которой она дебютировала на вечеринке Vanity Fair после вречения премии "Оскар 2024". Белое платье, которое многие назвали "свадебным", с дерзким глубоким вырезом выгодно подчеркнуло ее красивые плечи.

Актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

Покрытое кружевом расклешенное платье обтягивало талию голливудской звезды, а разрез до бедра был спрятан под тяжелым материалом. Знаменитость слегка откинула полу, чтобы продемонстрировать свои уникальные, покрытые кружевом, сапожки на шпильке.

Сохраняя акцент на своем платье, звезда "Мадам Паутины" выбрала всего лишь пару простых жемчужных сережек и нанесла легкий макияж, используя подводку для глаз.

На красной дорожке к ней присоединились режиссер "Непорочной" Майкл Мохан, а также коллеги по фильму Бенедетта Поркароли, Симона Табаско и Альваро Морте.

Напомним, 1 марта Фокус писал о том, что Сидни Суини в Нью-Йорке продемонстрировала стильный образ в черной мини-юбке. Недавно она снялась в фильме Marvel "Мадам Паутина".