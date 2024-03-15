Адвокаты Алека Болдуина требуют снять с него обвинения в непредумышленном убийстве (фото)

Правозащитники обвиняют прокуроров в "нарушении почти всех правил". Болдуин настаивает, что не нажимал на спусковой курок револьвера.

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Адвокаты знаменитого американского Алека Болдуина обратились в суд с просьбой снять с него обвинение в непредумышленном убийстве. Они считают, что прокуроры нарушили закон при формировании обвинительного заключения, сообщает Еxpress.

По информации издания, защитники актера утверждают, что государственные обвинители нарушили постановления суда, раскрыв информацию средствам массовой информации о непредумышленном убийстве, что "несправедливо сыграло против Болдуина".

"Хватит. Это злоупотребление системой и оскорбление невиновного человека, чьи права были попраны до крайности. Суд должен отклонить обвинительное заключение", — заявили адвокаты.

В ходатайстве также утверждалось, что обвинение "незаконно лишило" жюри присяжных доказательств в пользу Болдуина, в том числе непредоставление свидетелям Болдуина "возможности для дачи показаний".

Адвокаты считают, что прокуроры "публично протащили Болдуина через выгребную яму, созданную их нарушениями, не обращая внимания на тот факт, что серьезные уголовные обвинения висели над его головой в течение двух с половиной лет". В январе этого года Болдуину было повторно предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, и ему предстоит предстать перед судом, назначенным на июль в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

В чем обвиняют Алека Бодуина

Большое жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико предъявило обвинения голливудскому актеру Алеку Болдуину в связи со смертью оператора Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Оператор Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Предыдущие обвинения против актера были сняты в апреле прошлого года. Однако затем прокуроры заявили, что появились дополнительные факты, которые требуют повторного рассмотрения. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого была убита Хатчинс.

Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой курок револьвера, а только взвел его. Однако после экспертизы прокуроры в Нью-Мексико заключили, что выстрел не мог быть произведен без нажатия на курок. Обвинение, по которому актер был признан виновным, может привести к максимальному наказанию в виде 18 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере 5000 долларов США.

Напомним, в апреле прошлого года суд вынес первый приговор по делу о непреднамеренном убийстве Алеком Болдуином оператора украинского происхождения Галины Хатчинс. Трагедия произошла на съемочной площадке.