Джиджи Хадид продемонстрировала стильный наряд и новую короткую стрижку (фото)
Модель выглядела шикарно и непринужденно. 28-летняя Джиджи изменила прическу.
Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид 14 марта продемонстрировала свой модный стиль во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail.
28-летняя знаменитость выглядела, как всегда, шикарно. Она одела большой темно-синий пиджак в тонкую полоску необычного кроя: с большим вырезом и белым декором на уровне плечей.
Под пиджак она одела черную трикотажную кофту и темно-синие спортивные леггинсы. Образ знаменитость завершила черными солнцезащитными очками, кожаной сумочкой, массивными черными лоферами и белыми носками.
Джиджи также продемонстрировала свои новую короткую прическу: светлые локоны были распущены и уложены набок. Модель нанесла легкий макияж, губы были накрашены розовой помадой, ее кожа сияла.
По данным издания, звезде пришлось "отменить" свой дебют на красной дорожке вечеринки Vanity Fair Оскар с 49-летним бойфрендом Брэдли Купером. В последнюю минуту Джиджи Хадид улетела обратно в Нью-Йорк.
"В конце концов она устроилась на работу и была вынуждена вернуться", — сказал инсайдер.
Джиджи Хадид на 21 год моложе Купера. По мнению журналистов, несмотря на такую разницу в возрасте, у них много общего: они оба родители-одиночки и у них схожее чувство юмора.
Брэдли Купер на церемонии вручения премии "Оскар 2024" был номинирован 12 раз (четыре раза за лучшую мужскую роль), но так и не получил золотую статуэтку.
Напомним, 11 марта сообщалось, что Джиджи Хадид не сопровождала Брэдли Купера на "Оскар 2024". Рядом с ним была мама Глория Кампано.