Как быстро убрать живот: 4 упражнения, которые растопят жир и помогут стать стройнее

Жировые отложения на животе обычно стойкие, но если проявить настойчивость и выполнять правильные упражнения, то и с ними можно быстро справиться. Фитнес-тренер рассказал о самых эффективных упражнениях.

Related video

Когда речь идет о плоском животе, многие сразу думают о том, чтобы качать пресс и приседать. В надежде избавиться от надоедливых жировых отложений люди начинают специально тренировать область живота. Качая пресс, вы сможете укрепить мышцы живота и нарастить мышечную массу, но не растопить жир на животе. Есть куда более эффективные упражнения. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

"Идея целенаправленного похудения довольно распространена, но это невозможно. Тело всегда худеет равномерно во всех местах. И больше всего времени это занимает в тех областях, где больше всего жира: например, на животе или на бедрах", — говорит тренер по фитнесу Майк Бранке.

Чтобы избавиться от жира, независимо от площади тела, необходим повышенный оборот калорий, и лучше всего это достигается с помощью упражнений, задействующих все тело.

"Упражнения для всего тела активируют множество различных мышц и оказывают эффект переноса. Так вы улучшите координацию и одновременно увеличите расход энергии. Именно так вы сможете похудеть", — говорит тренер.

Какие упражнения сделают вашу талию стройнее

Фото: Freepik

Приседания. Это упражнение можно легко включить в повседневную жизнь и программу домашних тренировок. Когда вы приседаете, то задействуете разные группы мышц ног и туловища.

Выпады. Выпады также прорабатывают мышцы ног и корпуса. Кроме того, они способствуют стабильности корпуса и укреплению мышц живота.

Фото: Freepik

Отжимания. Отжиманиями вы стимулируете разные группы мышц: грудь, плечевой пояс, верхнюю часть спины. "Отжимания также нагружают все туловище и укрепляют его – таким образом, вы одновременно выполняете стабилизирующее упражнение", — говорит Бранке.

Подтягивания. Это упражнение больше подходит для опытных пользователей. При подтягиваниях вы задействуете разные мышцы верхней части тела, тренируете силу и выносливость.

Если эти упражнения постепенно становятся для вас слишком легкими, Бранке рекомендует их изменять: "С одной стороны, с помощью отягощений можно больше напрягать мышцы. Но вы также можете создавать новые тренировочные стимулы с помощью таких вариаций, как приседания на одной ноге".

Напомним, 5 упражнений на стуле, которые помогут подтянуть фигуру и сбросить вес.

Ранее Фокус писал о том, какие упражнения помогут привести фигуру в форму за месяц.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.