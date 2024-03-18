Опра Уинфри продемонстрировала стройную фигуру на церемонии NAACP Image Awards 2024 (фото)

70-летняя телеведущая возглавила на мероприятии кавалькаду звезд. За последние месяцы Опра очень похудела.

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Знаменитая американская телеведущая, писательница и актриса Опра Уинфри в шикарном наряде вышла на красную дорожку на церемонии вручения наград NAACP Image Awards 2024 16 марта, сообщает Daily Mail.

Она вся "светилась", выходя на сцену, чтобы вручить певцу и танцору Ашеру награду "Артист года".

Опра Уинфри вручает награду Ашеру Фото: Getty Images

70-летняя знаменитость, которая призналась, что использовала лекарства для похудения, продемонстрировала стройную фигуру в облегающем длинном фиолетовом платье с короткими рукавами. Красивое платье было украшено мелкими и большими бусинами. Оно выгодно подчеркнуло талию Опры.

Свои густые длинные волосы Уинфри уложила в эффектную прическу, они мягкими волнами ниспадали на плечи. Образ телеведущая дополнила шикарными очками. Из украшений на ней были великолепные серьги и кольцо.

Телеведущая Опра Уинфри Фото: Getty Images

Опра возглавила на мероприятии кавалькаду звезд, среди которых были Квинта Брансон, Холли Бэйли, Идрис Эльба и другие.

За последние месяцы Опра похудела более чем на 40 фунтов (18,14 кг — ред.), журналисты отметили ее потрясающий внешний вид. Она призналась, что использовала препарат "Ozempic", хотя ранее отрицала это.

"Теперь я использую его, когда чувствую, что он мне нужен, как инструмент, позволяющий не бегать по йо-йо…Тот факт, что при моей жизни существует одобренный медиками рецепт для контроля веса и поддержания здоровья, кажется облегчением, искуплением, подарком, а не чем-то, за чем можно спрятаться и за что еще раз высмеять", — поделилась в прошлом месяце телеведущая.

Опра рассказала, что приняла лекарство перед Днем Благодарения, так как знала, что ей предстоит "две недели полноценного питания", и отметила, что препарат заставил ее набрать только полфунта, а не восемь.

Ранее, Опра Уинфри рассказала о жестокой борьбе с лишним весом. Телеведущая Опра Уинфри никогда не уклонялась от публичного обсуждения этой проблемы, так как сама ведет многолетнюю борьбу со своим весом.