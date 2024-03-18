Опра Вінфрі продемонструвала струнку фігуру на церемонії NAACP Image Awards 2024 (фото)

70-річна телеведуча очолила на заході кавалькаду зірок. За останні місяці Опра дуже схудла.

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Знаменита американська телеведуча, письменниця й актриса Опра Вінфрі в шикарному вбранні вийшла на червону доріжку на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards 2024 16 березня, повідомляє Daily Mail.

Вона вся "світилася", виходячи на сцену, щоб вручити співаку і танцюристу Ашеру нагороду "Артист року".

Опра Вінфрі вручає нагороду Ашеру Фото: Getty Images

70-річна знаменитість, яка зізналася, що використовувала ліки для схуднення, продемонструвала струнку фігуру в відвертій довгій фіолетовій сукні з короткими рукавами. Красива сукня була прикрашена дрібними та великими намистинами. Вона вигідно підкреслила талію Опри.

Своє густе довге волосся Вінфрі уклала в ефектну зачіску, воно м'якими хвилями спадало на плечі. Образ телеведуча доповнила шикарними окулярами. З прикрас на ній були чудові сережки і каблучка.

Телеведуча Опра Вінфрі Фото: Getty Images

Опра очолила на заході кавалькаду зірок, серед яких були Квінта Брансон, Холлі Бейлі, Ідріс Ельба та інші.

За останні місяці Опра схудла більш ніж на 40 фунтів (18,14 кг — ред.), журналісти відзначили її приголомшливий зовнішній вигляд. Вона зізналася, що використовувала препарат "Ozempic", хоча раніше заперечувала це.

"Тепер я використовую його, коли відчуваю, що він мені потрібен, як інструмент, що дає змогу не бігати по йо-йо... Той факт, що за мого життя є схвалений медиками рецепт для контролю ваги й підтримання здоров'я, здається полегшенням, спокутою, подарунком, а не чимось, за чим можна сховатися і за що ще раз висміяти", — поділилася минулого місяця телеведуча.

Опра розповіла, що прийняла ліки перед Днем Подяки, оскільки знала, що на неї чекає "два тижні повноцінного харчування", і зазначила, що препарат змусив її набрати тільки півфунта, а не вісім.

Раніше, Опра Вінфрі розповіла про жорстоку боротьбу із зайвою вагою. Телеведуча Опра Вінфрі ніколи не ухилялася від публічного обговорення цієї проблеми, оскільки сама веде багаторічну боротьбу зі своєю вагою.