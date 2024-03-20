Британский футболист после матча обнаружил у себя синяк в форме лица принца Гарри

Футболист утверждает, что синяк, полученній в результате удара мячом по ноге, – настоящий. В сети его слова уже подвергли сомнению.

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37-летний британский футболист Адам Прайс стал знаменитым в соцсетях после того, как показал свой синяк на ноге, который по форме и виду напоминает лицо принца Гарри, пишет Metro.

Во время игры в Бирмингеме мужчина перехватил мяч перед голкипером, но не смог забить и получил удар во время игры. Позже, когда Адам внимательно взглянул на свою правую ногу, он заметил знакомую картину: эта отметина была точной копией лица герцога Сассекского. На ней было видно бороду, волосы, а также выцветшие отметины, напоминающие его глаза и рот посередине.

После нашумевших скандалов с королевской семьей и редактированием фото многие в сети засомневались в подлинности этой гематомы, однако Прайс утверждает, что она настоящая, и он ничего себе не рисовал.

Так віглядит синяк на ноге Адама Прайса Фото: kmfm/Х

Тем временем скандалы с правками известных фотографий монаршей семьи набирают обороты. Если сначала весь мир обсуждал снимок Кейт Миддлтон с детьми ко Дню матери, где эксперты насчитали около 16 исправлений, то затем стало известно о том, что подвергся фотошопу и снимок покойной королевы в окружении правнуков, сделанный в 2022 году в Балморале незадолго до ее смерти.

Принцесса Уэльская взяла на себя ответственность за редактирование снимка с детьми, отметив, что она фотограф-любитель и иногда экспериментирует с фотошопом.

Ранее Фокус писал, что бывшая стриптизерша рассказала о компромате на принца Гарри