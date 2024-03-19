Обнаружен еще один королевский снимок, который отфотошопила Кейт Миддлтон

Getty Images рассмотрели изображение и поместили к нему примечание редактора, заявив, что исходное фото было обработано в цифровом виде.

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Не успел утихнуть скандал вокруг семейного портрета Кейт Миддлтон ко Дню матери, как назревает новый. Глобальное фотоагентство Getty Images выяснило, что снимок королевы Елизаветы II с внуками и правнуками, сделанный Кейт Миддлтон, также был плохо отфотошоплен, пишет The Telegraph..

На портрете, сделанном в Балморале в августе 2022 года, покойный монарх позирует с восемью из своих 12 внуков. Снимала их Кэтрин всего за несколько недель до смерти Ее Величества.

Букингемский дворец опубликовал фотографию 21 апреля прошлого года на 97-летие королевы.

При внимательном рассмотрении изображения можно обнаружить несколько несоответствий, в том числе вертикальную линию, на которой клетчатая ткань юбки покойной королевы не совпадает. За ухом принца Луи видна темная тень, и такое же маленькое черное пятно можно увидеть за воротником рубашки принца Джорджа. Есть также признаки цифрового повторения волос Мии Тиндалл..

Зеленый диван Честерфилд, похоже, был сращен вместе, а позади принцев Джорджа и Луи видны черные пятна, что позволяет предположить, что эта область была отредактирована.

На фото насчитали шесть правок Фото: The Telegraph

На снимке королева позирует вместе с леди Луизой Маунтбаттен-Виндзор, Джеймсом, графом Уэссекским, Леной Тиндалл, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, Айлой Филлипс, принцем Луи, Мией Тиндалл, Лукасом Тиндаллом и Саванной Филлипс.

Все дети мило улыбаются, окружая королеву, которая сидела между ними на диване в своем любимом доме в Абердиншире.

"Getty Images рассмотрели изображение и поместили к нему примечание редактора, заявив, что исходное фото было обработано в цифровом виде", – заявил представитель Getty Images.

Подозрения по поводу портрета впервые возникли в прошлом году у технологического директора Кристофера Бузи, который сказал, что, по его мнению, его отфотошопили.

Королевский обозреватель Ребекка Инглиш считает, что это станет еще большим конфузом для Кейт, которая была "очень расстроена последствиями" улучшения ее фотографии ко Дню матери.

Когда Кенсингтонский дворец опубликовал снимок принцессы Уэльской с ее детьми, сделанный принцем Уильямом, это было воспринято, как попытка показать, что с будущей королевой все хорошо. Однако неудачный фотошоп привел к тому, что публика засомневалась не только в подлинности снимка, но и в том, что у принца Уильяма и Кейт все хорошо в браке.

На фото Кейт ко Дню матери было 16 правок Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Принцесса извинилась за фотошоп, взяв всю вину на себя, хотя, по мнению некоторых обозревателей, за этим должна была проследить ее команда по связям с общественностью.

Ранее Фокус писал, что Кейт и Уильям посетили фермерский рынок в Виндзоре. В скором времени появилось видео, как пара идет к машине с пакетами в руках.