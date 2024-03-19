Виявлено ще один королівський знімок, який відфотошопила Кейт Міддлтон

Getty Images розглянули зображення і помістили до нього примітку редактора, заявивши, що вихідне фото було оброблено в цифровому вигляді.

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Не встиг вщухнути скандал навколо сімейного портрета Кейт Міддлтон до Дня матері, як назріває новий. Глобальне фотоагентство Getty Images з'ясувало, що знімок королеви Єлизавети II з онуками і правнуками, зроблений Кейт Міддлтон, також був погано відфотошоплений, пише The Telegraph.

На портреті, зробленому в Балморалі в серпні 2022 року, покійний монарх позує з вісьмома зі своїх 12 онуків. Знімала їх Кетрін всього за кілька тижнів до смерті Її Величності.

Букінгемський палац опублікував фотографію 21 квітня минулого року на 97-річчя королеви.

При уважному розгляді зображення можна виявити кілька невідповідностей, зокрема вертикальну лінію, на якій картата тканина спідниці покійної королеви не збігається. За вухом принца Луї видно темну тінь, і таку ж маленьку чорну пляму можна побачити за коміром сорочки принца Джорджа. Є також ознаки цифрового повторення волосся Мії Тіндалл.

Зелений диван Честерфілд, схоже, був зрощений разом, а позаду принців Джорджа і Луї видно чорні плями, що дає підстави припустити, що ця область була відредагована.

На фото нарахували шість правок Фото: The Telegraph

На знімку королева позує разом з леді Луїзою Маунтбаттен-Віндзор, Джеймсом, графом Вессекським, Леною Тіндалл, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою, Айлою Філіпс, принцом Луї, Мією Тіндалл, Лукасом Тіндалл і Саваною Філіпс.

Усі діти мило посміхаються, оточуючи королеву, яка сиділа між ними на дивані у своєму улюбленому будинку в Абердинширі.

"Getty Images розглянули зображення і помістили до нього примітку редактора, заявивши, що вихідне фото було оброблено в цифровому вигляді", — заявив представник Getty Images.

Підозри з приводу портрета вперше виникли торік у технологічного директора Крістофера Бузі, який сказав, що, на його думку, його відфотошопили.

Королівський оглядач Ребекка Інгліш вважає, що це стане ще більшим конфузом для Кейт, яка була "дуже засмучена наслідками" поліпшення її фотографії до Дня матері.

Коли Кенсингтонський палац опублікував знімок принцеси Уельської з її дітьми, зроблений принцом Вільямом, це було сприйнято, як спроба показати, що з майбутньою королевою все добре. Однак невдалий фотошоп призвів до того, що публіка засумнівалася не тільки в достовірності знімка, а й у тому, що в принца Вільяма і Кейт все добре в шлюбі.

На фото Кейт до Дня матері було 16 правок Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Принцеса вибачилася за фотошоп, взявши всю провину на себе, хоча, на думку деяких оглядачів, за цим мала простежити її команда зі зв'язків із громадськістю.

Раніше Фокус писав, що Кейт і Вільям відвідали фермерський ринок у Віндзорі. Незабаром з'явилося відео, як пара йде до машини з пакетами в руках.