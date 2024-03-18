Кейт Міддлтон і принц Вільям разом відвідали фермерський ринок

Під час появи пари на ринку жодних фото зроблено не було. Це пов'язують із проханням принца і принцеси Уельських про конфіденційність.

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Кейт Міддлтон, яка не з'являється на публіці з січня, була помічена разом із принцом Вільямом на її улюбленому фермерському ринку у Віндзорі. При цьому принцеса Уельська виглядала "щасливою, розслабленою і здоровою", пише The Sun з посиланням на слова очевидця, який бачив пару.

Подружжя приїхало в магазин, розташований приблизно за милю від їхнього котеджу в Аделаїді, у Віндзорі.

"Після всіх чуток, які ходили навколо, я був приголомшений, побачивши їх там. Кейт ходила по магазинах з Вільямом, і вона виглядала щасливою і виглядала добре. Дітей із ними не було, але це добрий знак, що вона була досить здорова, щоб зайти в магазин", — розповів свідок.

Цього разу жодних фото зроблено не було, згідно з проханням пари про конфіденційність, проте їхня поява, про яку повідомляється, є обнадійливою ознакою того, що вона робить перші кроки до повернення до офіційних королівських обов'язків.

Очікується, що принцеса, яка востаннє виступала на публіці в Сандрінґемі на Різдво, повернеться до громадської діяльності після 17 квітня, коли її діти повернуться до школи Ламбрук, недалеко від Аскота, після великодніх канікул. Щоправда, є припущення, що Кейт зробить це раніше, і її навіть можна буде побачити такою, що йде на щорічну великодню службу в каплиці Святого Георгія в маєтку Віндзор.

Принцеса не виключає, що у великодню неділю знову з'явиться на публіці і зможе приєднатися до своєї сім'ї для традиційної прогулянки, яку можна буде сфотографувати.

Тим часом чутки про стан принцеси і кризу в її шлюбі зі спадкоємцем престолу продовжують активно циркулювати. Однією з причин її зникнення називають інтрижку Вільяма з Роуз Генбері, яка нібито навіть народила від нього позашлюбну доньку.

Раніше Фокус писав, як живе принц Вільям після того, як його дружина захворіла.