Весеннее равноденствие 2024: что можно и чего нельзя делать 20 марта

Считалось, что в этот день наступает астрономическая весна, а день начинал становиться больше.

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Весеннее равноденствие – это период, когда продолжительность дня и ночи приблизительно одинакова. Солнце ровно 12 часов будет находиться над горизонтом, и столько же под ним. С этого момента также начинается астрономическая весна в Северной части полушария. Световой день с этого момента начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. В високосный год его дата может варьироваться от 19 до 21 марта, однако в 2024-м, как и в 2023-м оно пришлось на 20 марта. Фокус собрал все, что известно об этом дне.

Термин равноденствие происходит от латинского слова "equinoxium", что означает "равенство дня и ночи". Земля вращается по воображаемой линии, проходящей от Северного полюса к Южному. Это называется осью, и именно это вращение дают день и ночь.

По информации NASA, ось наклоняется на 23,5 градуса. Это позволяет одному полушарию планеты получать больше солнечного света, чем другому, в течение половины года обращения вокруг Солнца. Это несоответствие в солнечном свете является причиной смены времен года.

Эффект достигает максимума в конце июня и конце декабря. Это дни солнцестояния, и они имеют самые резкие различия между днем и ночью, особенно вблизи полюсов.

Когда же действительно наступает весна?

Есть три начала весны: календарное, астрономическое и метеорологическое. Календарная наступает 1 марта, астрономическая в этом году, как уже говорилось выше, – 20 марта, а метеорологическая может начаться как раньше, так и позже, в зависимости от погоды.

В этот день весна начинается на Северном полушарии Фото: Tau’olunga/ Wikimedia Commons

Традиции весеннего равноденствия

У всех народов этот день имел мистический и даже религиозный статус. Это был праздник долгожданной встречи с весной. В странах, которые живут по персидскому календарю, именно этот день считается началом Нового года. У иранских и тюркских народов существует праздник прихода весны Навруз.

В этот день устраивали ярмарку и гуляния с конкурсами. Победителей этих соревнований потом весь год оберегала природа.

В день весеннего равноденствия было принято гадать. Для этого выпекали особое печенье или булочки – "жаворонки", добавляя в тесто особые предметы. К примеру, если девушке доставалось угощение с колечком внутри, значит, в этом году ее ждала свадьба. Монетка означала достаток, ключ — наследство, серьга — встречу с суженым, бусинка — скорую беременность. Кроме того, "жаворонками" угощали детей, которые запускали их в небо. Если им удавалось поймать ее, это было хорошим знаком.

Хозяева в этот день разжигали костер и водили вокруг него скот, очищая его таким образом от болезней и порчи. Жгли костры и во время гуляний, и чем выше и ярче был огонь, тем лучше пройдет год.

Завершали день тем, что катили с горы в реку горящие колеса – символы Солнца.

Традиционно не забывали и о гаданиях. Так, девушки перед сном под подушку помещали семь листков бумаги с семью мужскими именами. Утром, не обмолвившись ни словом, девушка должна была достать один из них и прочитать написанное вслух. Считалось, что вытянутое имя и будет именем будущего мужа.

В этот день девушки гадали на суженого Фото: УНИАН

Что обязательно нужно сделать сегодня

В этот день принято убирать в доме и избавляться от хлама и старых вещей, освобождая место для чего-то нового.

Поставить в доме несколько веточек вербы, чтобы из дома ушел негатив и нечистая сила. Распустившейся вербой "выметают" из дома все плохое. Если же вербой легонько ударить больного человека, это поможет ему выздороветь, а здоровому – не заболеть.

Весеннее равноденствие – лучшее время для примирения и прекращения ссор и конфликтов, а также для свиданий. Если простить всем свои обиды и выгнать из мыслей злость – весь год природа будет щедрой. Если влюбленные найдут время для встречи, их чувства станут сильнее и будут долгими.

Еще принято в этот день загадывать желания, особенно связанные с романтикой.

Все желания, связанные с сердечными делами, загаданные в этот день, сбудутся Фото: Getty Images

Чего нельзя делать

Как и в любой особенный день, сегодня нельзя ссориться и конфликтовать, держать на кого-то злость и обиду.

Также не стоит оставлять в доме мусор и захламлять пространство.

В этот день нельзя делать денежные заначки, потому что это чревато неприятностями и тратами.

Нельзя появляться вечером или ночью на улице без свечей или фонарей. Люди считали, что это защитит от темных сил, разгневанных грядущей победой света.

Спать нужно лечь пораньше. Поздний сон в эту ночь не сулит ничего хорошего.

Природа и приметы

Если в этот день капает с крыш – к урожайному году.

Если метель и снег ложится волнами, то это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Если облака быстро плывут по небу — погода будет хорошей.

Прилет птиц в День весеннего равноденствия — к хорошему урожаю хлеба.

Ссоры в этот день — к разрыву отношений.

Мороз весь день пророчил такую погоду еще 40 дней.

Если 20 марта тепло, то заморозков уже не будет.

На весеннее равноденствие снятся вещие сны.

Ранее Фокус писал, откуда берутся народные приметы.