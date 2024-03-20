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Весеннее равноденствие 2024: что можно и чего нельзя делать 20 марта

ива, весеннее равноденствие
Фото: Getty | В день весеннего равноденствия особое внимание уделялось иве, которая, как считалось, обладает особыми свойствами

Считалось, что в этот день наступает астрономическая весна, а день начинал становиться больше.

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Весеннее равноденствие – это период, когда продолжительность дня и ночи приблизительно одинакова. Солнце ровно 12 часов будет находиться над горизонтом, и столько же под ним. С этого момента также начинается астрономическая весна в Северной части полушария. Световой день с этого момента начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться. В високосный год его дата может варьироваться от 19 до 21 марта, однако в 2024-м, как и в 2023-м оно пришлось на 20 марта. Фокус собрал все, что известно об этом дне.

Термин равноденствие происходит от латинского слова "equinoxium", что означает "равенство дня и ночи". Земля вращается по воображаемой линии, проходящей от Северного полюса к Южному. Это называется осью, и именно это вращение дают день и ночь.

По информации NASA, ось наклоняется на 23,5 градуса. Это позволяет одному полушарию планеты получать больше солнечного света, чем другому, в течение половины года обращения вокруг Солнца. Это несоответствие в солнечном свете является причиной смены времен года.

Эффект достигает максимума в конце июня и конце декабря. Это дни солнцестояния, и они имеют самые резкие различия между днем и ночью, особенно вблизи полюсов.

Когда же действительно наступает весна?

Есть три начала весны: календарное, астрономическое и метеорологическое. Календарная наступает 1 марта, астрономическая в этом году, как уже говорилось выше, – 20 марта, а метеорологическая может начаться как раньше, так и позже, в зависимости от погоды.

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В этот день весна начинается на Северном полушарии
Фото: Tau’olunga/ Wikimedia Commons

Традиции весеннего равноденствия

У всех народов этот день имел мистический и даже религиозный статус. Это был праздник долгожданной встречи с весной. В странах, которые живут по персидскому календарю, именно этот день считается началом Нового года. У иранских и тюркских народов существует праздник прихода весны Навруз.

В этот день устраивали ярмарку и гуляния с конкурсами. Победителей этих соревнований потом весь год оберегала природа.

В день весеннего равноденствия было принято гадать. Для этого выпекали особое печенье или булочки – "жаворонки", добавляя в тесто особые предметы. К примеру, если девушке доставалось угощение с колечком внутри, значит, в этом году ее ждала свадьба. Монетка означала достаток, ключ — наследство, серьга — встречу с суженым, бусинка — скорую беременность. Кроме того, "жаворонками" угощали детей, которые запускали их в небо. Если им удавалось поймать ее, это было хорошим знаком.

Хозяева в этот день разжигали костер и водили вокруг него скот, очищая его таким образом от болезней и порчи. Жгли костры и во время гуляний, и чем выше и ярче был огонь, тем лучше пройдет год.

Завершали день тем, что катили с горы в реку горящие колеса – символы Солнца.

Традиционно не забывали и о гаданиях. Так, девушки перед сном под подушку помещали семь листков бумаги с семью мужскими именами. Утром, не обмолвившись ни словом, девушка должна была достать один из них и прочитать написанное вслух. Считалось, что вытянутое имя и будет именем будущего мужа.

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В этот день девушки гадали на суженого
Фото: УНИАН

Что обязательно нужно сделать сегодня

В этот день принято убирать в доме и избавляться от хлама и старых вещей, освобождая место для чего-то нового.

Поставить в доме несколько веточек вербы, чтобы из дома ушел негатив и нечистая сила. Распустившейся вербой "выметают" из дома все плохое. Если же вербой легонько ударить больного человека, это поможет ему выздороветь, а здоровому – не заболеть.

Весеннее равноденствие – лучшее время для примирения и прекращения ссор и конфликтов, а также для свиданий. Если простить всем свои обиды и выгнать из мыслей злость – весь год природа будет щедрой. Если влюбленные найдут время для встречи, их чувства станут сильнее и будут долгими.

Еще принято в этот день загадывать желания, особенно связанные с романтикой.

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Все желания, связанные с сердечными делами, загаданные в этот день, сбудутся
Фото: Getty Images

Чего нельзя делать

  • Как и в любой особенный день, сегодня нельзя ссориться и конфликтовать, держать на кого-то злость и обиду.
  • Также не стоит оставлять в доме мусор и захламлять пространство.
  • В этот день нельзя делать денежные заначки, потому что это чревато неприятностями и тратами.
  • Нельзя появляться вечером или ночью на улице без свечей или фонарей. Люди считали, что это защитит от темных сил, разгневанных грядущей победой света.
  • Спать нужно лечь пораньше. Поздний сон в эту ночь не сулит ничего хорошего.

Природа и приметы

  • Если в этот день капает с крыш – к урожайному году.
  • Если метель и снег ложится волнами, то это к хорошему урожаю хлеба и овощей.
  • Если облака быстро плывут по небу — погода будет хорошей.
  • Прилет птиц в День весеннего равноденствия — к хорошему урожаю хлеба.
  • Ссоры в этот день — к разрыву отношений.
  • Мороз весь день пророчил такую погоду еще 40 дней.
  • Если 20 марта тепло, то заморозков уже не будет.
  • На весеннее равноденствие снятся вещие сны.

Ранее Фокус писал, откуда берутся народные приметы.