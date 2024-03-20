Весняне рівнодення 2024: що можна і чого не можна робити 20 березня

Вважалося, що цього дня настає астрономічна весна, а день починав ставати більшим.

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Весняне рівнодення — це період, коли тривалість дня і ночі приблизно однакова. Сонце рівно 12 годин перебуватиме над горизонтом, і стільки ж під ним. З цього моменту також починається астрономічна весна в Північній частині півкулі. Світловий день із цього моменту почне збільшуватися, а ніч — зменшуватися. У високосний рік його дата може варіюватися від 19 до 21 березня, однак у 2024-му, як і в 2023-му воно припало на 20 березня. Фокус зібрав усе, що відомо про цей день.

Термін рівнодення походить від латинського слова "equinoxium", що означає "рівність дня і ночі". Земля обертається по уявній лінії, що проходить від Північного полюса до Південного. Це називається віссю, і саме це обертання дають день і ніч.

За інформацією NASA, вісь нахиляється на 23,5 градуса. Це дозволяє одній півкулі планети отримувати більше сонячного світла, ніж іншій, протягом половини року обертання навколо Сонця. Ця невідповідність у сонячному світлі є причиною зміни пір року.

Ефект досягає максимуму наприкінці червня та наприкінці грудня. Це дні сонцестояння, і вони мають найрізкіші відмінності між днем і ніччю, особливо поблизу полюсів.

Коли ж справді настає весна?

Є три початки весни: календарний, астрономічний і метеорологічний. Календарний настає 1 березня, астрономічний цього року, як уже йшлося вище, — 20 березня, а метеорологічний може початися як раніше, так і пізніше, залежно від погоди.

У цей день весна починається на Північній півкулі Фото: Tau’olunga/ Wikimedia Commons

Традиції весняного рівнодення

У всіх народів цей день мав містичний і навіть релігійний статус. Це було свято довгоочікуваної зустрічі з весною. У країнах, які живуть за перським календарем, саме цей день вважається початком Нового року. В іранських і тюркських народів існує свято приходу весни Навруз.

Цього дня влаштовували ярмарок і гуляння з конкурсами. Переможців цих змагань потім весь рік оберігала природа.

У день весняного рівнодення було прийнято ворожити. Для цього випікали особливе печиво або булочки — "жайворонки", додаючи в тісто особливі предмети. Наприклад, якщо дівчині діставалося частування з каблучкою всередині, значить, цього року на неї чекало весілля. Монетка означала достаток, ключ — спадщину, сережка — зустріч із судженим, намистинка — швидку вагітність. Крім того, "жайворонками" пригощали дітей, які запускали їх у небо. Якщо їм вдавалося зловити її, це було добрим знаком.

Господарі цього дня розпалювали багаття і водили навколо нього худобу, очищаючи її таким чином від хвороб і псування. Палили багаття і під час гулянь, і що вищим і яскравішим був вогонь, то краще мине рік.

Завершували день тим, що котили з гори в річку палаючі колеса — символи Сонця.

Традиційно не забували і про ворожіння. Так, дівчата перед сном під подушку клали сім аркушів паперу із сімома чоловічими іменами. Вранці, не обмовившись жодним словом, дівчина мала дістати один із них і прочитати написане вголос. Вважалося, що витягнуте ім'я і буде ім'ям майбутнього чоловіка.

Цього дня дівчата ворожили на судженого Фото: УНІАН

Що обов'язково потрібно зробити сьогодні

Цього дня заведено прибирати в оселі й позбуватися мотлоху та старих речей, звільняючи місце для чогось нового.

Поставити в оселі кілька гілочок верби, щоб з дому пішов негатив і нечиста сила. Вербою, що розпустилася, "вимітають" з дому все погане. Якщо ж вербою легенько вдарити хвору людину, це допоможе їй одужати, а здоровій — не захворіти.

Весняне рівнодення — найкращий час для примирення та припинення сварок і конфліктів, а також для побачень. Якщо пробачити всім свої образи і вигнати з думок злість — весь рік природа буде щедрою. Якщо закохані знайдуть час для зустрічі, їхні почуття стануть сильнішими і будуть довгими.

Ще прийнято в цей день загадувати бажання, особливо пов'язані з романтикою.

Усі бажання, пов'язані із сердечними справами, загадані цього дня, збудуться Фото: Getty Images

Чого не можна робити

Як і в будь-який особливий день, сьогодні не можна сваритися і конфліктувати, тримати на когось злість і образу.

Також не варто залишати в будинку сміття і захаращувати простір.

Цього дня не можна робити грошові заначки, тому що це загрожує неприємностями і витратами.

Не можна з'являтися ввечері або вночі на вулиці без свічок або ліхтарів. Люди вважали, що це захистить від темних сил, розгніваних прийдешньою перемогою світла.

Спати потрібно лягти раніше. Пізній сон у цю ніч не обіцяє нічого хорошого.

Природа і прикмети

Якщо цього дня капає з дахів — до врожайного року.

Якщо хуртовина і сніг лягає хвилями, то це до гарного врожаю хліба та овочів.

Якщо хмари швидко пливуть по небу — погода буде гарною.

Приліт птахів у День весняного рівнодення — до гарного врожаю хліба.

Сварки цього дня — до розриву стосунків.

Мороз весь день пророкував таку погоду ще 40 днів.

Якщо 20 березня тепло, то заморозків уже не буде.

На весняне рівнодення сняться віщі сни.

Раніше Фокус писав, звідки беруться народні прикмети.