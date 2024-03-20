Эксперт по языку тела рассказала, что хотела донести публике Кейт Миддлтон на новом видео

Джуди Джеймс обратила внимание на то, как походка Кейт Миддлтон, ее жесты и даже прическа выражали оптимизм и уверенность. В то время как сам наследник британского престола старался быть на публике как можно незаметнее.

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Первые кадры с Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости должны опровергнуть дикие теории заговора о ее здоровье, но неожиданно только "подлили масла в огонь" в ситуации с "исчезновением" жены будущего короля Великобритании. Видео с принцессой Уэльской проанализировала эксперт по языку тела Джуди Джеймс и поделилась своими выводами с Daily Mail.

По ее словам, Кейт на видеозаписи излучала уверенность и не проявляла никакой хрупкости. Ее внешний вид как будто намеренно успокаивал поклонников и подавлял все токсичные слухи, циркулирующие вокруг принцессы Уэльской.

"Кейт идет впереди Уильяма, делая достаточно большие шаги, чтобы не было и намека на какую-либо продолжающуюся слабость. В то время как Уильям частично скрывает лицо под кепкой и опустил голову, язык тела Кейт здесь выражает желание быть увиденной", — объяснила эксперт.

Джуди Джеймс добавила, что поведение Уильяма на этом видео довольно нетипично для ведущего члена королевской семьи. Она предположила, что желание "оставаться инкогнито" на публике, которое выражалось в осанке и выборе головного убора, связанно с желанием наследника престола хоть как-то утихомирить фанатов королевской семьи, распространяющих все новые и новые слухи о состоянии Кейт.

Возвращаясь к самой будущей королеве-консорту Великобритании, эксперт отметила, что ее гордо вскинутая голова, развевающиеся волосы и жизнерадостная улыбка сигнализировали окружающим о том, что Кейт настроена оптимистически. Будущая королева выглядела хорошо, была одета по-спортивному: топ с капюшоном, спортивные леггинсы, спортивные носки и кроссовки. Она неоднократно улыбалась, разговаривая с принцем Уэльским, который, похоже, был так же счастлив гулять со своей женой под весенним солнцем. Уильям также выглядел непринужденно: в бейсболке, повседневном пальто, джинсах и кроссовках.

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"Совершенно потрясающе видеть, как самая востребованная женщина в мире и предмет спекуляций и слухов в социальных сетях внезапно появляется вот так, выглядя не просто здоровой, полной энергии и невероятно счастливой, но и не предпринимающей видимых попыток прятаться от публики", — резюмировала Джуди Джеймс.

Напомним, ранее британские медиа писали о том, что продюсер популярного таблоида усомнился, что новое видео с Кейт Миддлтон подлинное. Шарль Латибодьер не дает стопроцентной гарантии в том, что на опубликованных его медиа видеокадрах именно принцесса Уэльская. Однако он уверен, что в деле с "исчезновением" Кейт Миддлтон не замешан Дворец.

Также СМИ сообщали о том, что автор видео с Кейт Миддлтон на рынке опроверг самый скандальный слух о принцессе. Нельсон Сильва, который снял видео с Уильямом и Кейт для своей семьи, в шоке от того, какие теории и слухи распространяются вокруг принцессы Уэльской.