10 вещей, которые произойдут, когда умрет король Чарльз

После недавних слухов о том, что король Чарльз скончался, фанаты королевской семьи задались вопросом, что будет, когда это случится. Это событие государственной важности, так что на этот случай есть план.

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Что произойдет, когда умрет король Чарльз? По мнению королевских экспертов, будет запущена операция "Мост Менай" вместе с некоторыми весьма специфическими протоколами. Этот вопрос возник на повестке дня после того, как внезапно в соцсетях стали распространяться слухи о том, что британский монарх умер. Слухи были опровергнуты и Чарльз уже появился на публике. Но план на этот случай есть. О нем пишет Reader's Digest.

Диагноз рака у короля Чарльза стал шоком для поклонников королевской семьи по всему миру. К счастью, похоже, болезнь была обнаружена на ранней стадии, и британский монарх, который немедленно начал лечение, по словам его жены, королевы Камиллы, чувствует себя "очень хорошо в сложившихся обстоятельствах". Однако его недавняя проблема со здоровьем напоминает нам, что даже самые высокопоставленные члены королевской семьи не застрахованы от болезней и смерти, как и все мы. В этом свете – и учитывая тот факт, что королю Чарльзу было уже около 70 лет, когда он был коронован – многие люди задаются вопросом: что произойдет, когда король Чарльз умрет?

Король Чарльз на коронации Фото: Getty Images

Вопрос, конечно, не нов: он встает перед каждым монархом, как только он вступает на трон. Как бы болезненно это ни звучало, королевская семья должна быть готова ко всем непредвиденным обстоятельствам. Когда придет время, существует определенная цепочка событий и традиций, чтобы оплакать суверена, короновать нового короля (или королеву), изменить королевскую линию преемственности и сохранить монархию.

"Подготовка к похоронам Чарльза началась в тот момент, когда он стал королем. И он лично вовлечен в свой собственный план смерти", — говорит Николетта Гуллас, доктор философии, эксперт по королевской семье и доцент истории в Университете Нью-Гэмпшира.

Когда дело доходит до смерти монарха, ничто не остается на волю случая. Подробные оперативные планы и кодовые слова используются для обеспечения бесперебойного публичного объявления и государственных похорон. "События будут разворачиваться с точностью часового механизма военной операции", — добавляет Гуллас. Reader's Digest поговорил с Гулласом и королевским экспертом Марлен Кениг, автором книги "Потомки королевы Виктории", чтобы выяснить, как это будет выглядеть.

Операция "Мост Менай" вступит в силу

"Операция "Мост Менай" — это кодовое название подробного плана, который будет приведен в действие после смерти короля Чарльза и обеспечит бесперебойное проведение публичного объявления и государственных похорон. Если это звучит знакомо, возможно, это связано с тем, что название похоже на то, которое использовалось при смерти королевы Елизаветы в 2022 году — операция "Лондонский мост". Гуллас предполагает, что мосты выбраны в качестве кодовых слов, чтобы символизировать "идею перехода из мира живых в мир мертвых".

Мост Менай — подвесной мост в Уэльсе (по сути, первый железный подвесной мост в мире), пересекающий пролив Менай между островом Англси и материком. Чарльз, который, как известно, имеет прочные отношения с Уэльсом, изучал валлийский язык в Университетском колледже Уэльса и каждое лето посещал Уэльс, когда был принцем. Он также является покровителем многих валлийских благотворительных организаций и организаций, так что этот выбор имеет смысл.

Будет вызван премьер-министр и сделано объявление

Как только король умрет, дворец сделает несколько телефонных звонков, просто используя кодовые слова "Операция "Мост Менай". По словам Кениг, "сначала будет вызван премьер-министр, а затем правительство". Затем министерство иностранных дел проинформирует 15 правительств, главой которых является король Чарльз, и 39 стран остальной части Содружества, где он является символическим номинальным главой.

Далее новости пойдут на BBC, так что у них есть необходимое время для подготовки, но им не разрешается ничего объявлять, пока это не сделает дворец. Все это происходит в то время, когда об этом информируется и большая семья монарха. "Очевидно, вы хотите убедиться, что членам семьи позвонили заранее, а не заставлять их узнавать печальные новости через средства массовой информации", — говорит Кениг.

Обложки с объявлением о смерти королевы Елизаветы Фото: Скриншот

Как мы видели, когда скончалась королева Елизавета II , королевская семья теперь использует как древние, так и современные способы сообщить общественности о смерти монарха. "У ворот Букингемского дворца будет объявление", — говорит Гуллас, объясняя, что эта традиция из тех времен, когда новости еще распространяли городские глашатаи, и объявление на воротах вешали для тех, кто мог его пропустить.

Очевидно, что сегодня существуют более быстрые и эффективные способы донести информацию до масс, поэтому одновременно с публикацией официального объявления новости также будут доведены до сведения общественности через прессу, а также объявлены на пресс-конференции королевской семьи, веб-сайт и их аккаунты в социальных сетях.

Флаги будут приспущены и зазвонят колокола

После объявления в стране немедленно вступит период траура, который будет виден по всей стране. Будут приспущены флаги по всей стране и останутся таковыми до утра после похорон; единственным исключением будет день, когда будет официально провозглашен новый король и на короткое время флаги поднимут на прежнюю высоту. Единственный флаг, который никогда не будет развеваться приспущенным, — это королевский флаг (называемый Королевским штандартом), как знак того, что на троне всегда находится монарх. Все неофициальные флаги, такие как Радужный флаг, должны быть полностью сняты и заменены приспущенным флагом Союза в соответствии с официальными правилами.

Церковные колокола по всей стране зазвонят одновременно в ознаменование смерти короля. После этого их заглушат до тех пор, пока не состоятся похороны.

BBC будет транслировать специальные программы (которые уже подготовлены)

Само собой разумеется, что смерть короля — это огромное национальное событие, и британские СМИ захотят правильно его понять. После первоначального объявления BBC изменит свои программы, и мы увидим много репортажей о жизни короля. BBC, скорее всего, начала собирать архивные кадры в тот момент, когда умерла его мать, или даже раньше, чтобы подготовиться. Кроме того, от телеведущих ожидается приличная траурная одежда. Кроме того, это обычная практика, когда средства массовой информации заранее готовят некрологи для всех старших членов королевской семьи.

Очевидно, что это будет не просто BBC, подробно освещающая смерть монарха. Его также будут освещать все крупные средства массовой информации Великобритании (и мира), хотя освещение BBC, вероятно, будет более обширным и трепетным.

Траур начинается в день Д.

Поклонники королевской семьи, интересующиеся тем, что произойдет, когда умрет король Чарльз, могут быть удивлены, узнав, что существует даже официальное название дня его смерти. "День смерти государя называется Днем Д, точно так же, как вторжение в Нормандию", — говорит Кениг. А до похорон будет новый способ отсчета дней. "На следующий день после смерти монарха наступает день Д +1, за ним следует день Д +2 и так далее", — объясняет она.

День Д также знаменует собой начало официального периода траура. Когда умерла королева Елизавета II, это продолжалось до конца дня государственных похорон. Королевские дворцы были закрыты для публики, и, хотя официального разрешения на отмену мероприятий не было, многие организаторы все равно это сделали: матчи по футболу и регби, а также концерты были отложены, а многие театральные представления начинались с государственного гимна.

Следуя желанию короля Чарльза, королевская семья, ее штаб и войска, выполнявшие церемониальные обязанности, провели еще семь дней в официальном трауре после похорон покойной королевы. В конечном итоге это решение будет принимать Уильям, который станет королем.

Толпы соберутся у Букингемского дворца

Всякий раз, когда в британской королевской семье происходит какое-либо важное событие, в Букингемском дворце обычно собираются толпы людей , чтобы выразить свою поддержку. Самые преданные поклонники королевской семьи могут даже прилететь в Лондон со всей страны и даже с других континентов в поисках как хороших, так и плохих новостей. На самом деле это произошло на следующий день после того, как король Чарльз сообщил о своем диагнозе рака. Итак, вы можете задаться вопросом, что произойдет, когда умрет король? Можно смело предположить, что перед Букингемским дворцом снова будут огромные толпы людей.

Прощание с королевой Елизаветой II Фото: Getty Images

Когда средства массовой информации намекнули, что королева Елизавета II нездорова, тысячи королевских поклонников собирались в течение всего дня, и еще больше появилось после того, как было объявлено о ее смерти. В последующие дни люди часами стояли в очереди, чтобы возложить цветы перед воротами дворца, которые позже сотрудники дворца перенесли в соседний Грин-парк, чтобы освободить место для новых. Когда умерла принцесса Диана , скорбящие оставили возле королевских дворцов от 10 до 15 тонн цветов.

Уильям немедленно станет королем и у прочих членов королевской семьи изменится статус

Хотя коронация короля Чарльза была масштабным событием, за которым наблюдали миллионы людей по всему миру, церемония на самом деле не ознаменовала его первый день в качестве нового суверена Великобритании — и то же самое относится и к Уильяму, который является номером 1 в королевской линии преемственности. "В ту минуту, когда умирает его отец, Уильям становится королем. Дух королевской власти нисходит на него, и тяжесть короны переносится на него, а ритуалы позже подтвердят это", — объясняет Гуллас.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл на похоронах королевы Фото: Getty Images

На следующий день после смерти короля состоится заседание Военного совета. "Все необходимые документы будут подписаны, Уильям принесет присягу и будет провозглашен королем Уильямом (Вильгельмом) V. Затем он выйдет на балкон дворца Сент-Джеймс, чтобы впервые обратиться к публике как новый король", — говорит Кениг. Вероятно, вскоре после этого он также выступит с речью по телевидению, как это сделал Чарльз, когда стал сувереном. Официальная коронация может состояться только через год.

Кейт Миддлтон станет королевой-консортом. Кейт, нынешняя принцесса Уэльская , автоматически станет королевой-консортом, поскольку она замужем за Уильямом. "Консорт" просто означает, что она жена монарха. В отличие от царствующей королевы, которой была королева Елизавета II, королева-консорт не обладает конституционной властью и не является главой государства. Ее задача — как можно лучше поддерживать короля в выполнении всех обязанностей, связанных с короной.

Королева-консорт в наши дни в основном используется на бумаге. В повседневной жизни Кейт будут называть просто Королевой Екатериной или – в менее формальных обстоятельствах – Королевой Кейт.

Камилла (вероятно) станет вдовствующей королевой. Она всегда останется "Ее Королевским Высочеством", но больше не будет просто королевой.

Решение о титуле в конечном итоге находится в руках Уильяма, как и судьба многих других аспектов жизни Камиллы. Тем не менее, Кениг считает, что она продолжит выполнять королевские обязанности, такие как благотворительные мероприятия, даже если Чарльз умрет раньше нее.

Принц Джордж тоже получит новый титул. Когда его отец станет королем, старший сын Уильяма, принц Джордж , не только продолжит продвигаться по королевской лестнице, но и автоматически получит новый блестящий титул. Джордж станет герцогом Корнуоллским в Англии и герцогом Роксбургским в Шотландии. Его отец будет решать, сделает ли он его принцем Уэльским немедленно или подождет.

Порядок наследования изменится

Смерть монарха, естественно, означает изменение линии престолонаследия. Принц Джордж станет наследником, то есть теперь он будет первым в очереди на престол, а его братья и сестры, принцесса Шарлотта и принц Луи, станут вторым и третьим. Принц Гарри также поднимется на ступеньку выше и станет четвертым в очереди.

Принц Уильям и принц Джордж Фото: Getty Images

Учитывая вражду между младшим братом Уильяма и большинством старших членов королевской семьи, которая продолжается уже много лет, многие поклонники королевской семьи могут быть благодарны за то, что Уильям молод, здоров и в хорошей форме. Однако, как всегда, существуют четкие правила, если все же что-то пойдет не так. "На случай, если произойдет какая-то маловероятная трагедия, а Джордж все еще будет несовершеннолетним, когда придет его очередь, на месте должен быть регент — человек, который будет действовать от его имени как король, пока ему не исполнится 18 лет. Это будет Гарри", — объясняет Гуллас, добавив, что "однако может возникнуть сильное желание найти способ обойти его".

Уильям сделает смелое лицо и отправится в турне по стране

Даже если он только что потерял отца, от Уильяма ожидается, что он будет мужественно держаться и успокаивать публику. Он совершит поездку по королевству через несколько дней после смерти своего отца и посетит Северную Ирландию, Уэльс и Шотландию. Ему также придется появиться в столице.

Принц Уильям с братом после смерти королевы Фото: Getty Images

"Чарльз задал тон. Когда тело королевы прибыло из Шотландии в Букингемский дворец, машина остановилась, и он направился прямо к людям. Это был человек, только что потерявший родителя, а не просто государя — мы всегда должны помнить об этом. Тем не менее, как новый король, ты должен сдерживать свое горе, встречаясь с людьми, которые тоже скорбят", — говорит Кениг.

Состоятся государственные похороны

Если вы следили за репортажами о смерти королевы Елизаветы II, вы помните фотографии людей, стоящих в очереди на публичное прощание в Вестминстерском аббатстве перед государственными похоронами. Некоторые простояли в очереди более 24 часов, чтобы лично попрощаться с покойным монархом, а в часы пик длина очереди составляла 10 миль. Агентство Reuters сообщило, что около 250 000 человек со всего мира приняли участие в прощании. Самым известным, пожалуй, был звезда футбола Дэвид Бекхэм, который ждал 13 часов, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Публичное прощание будет и с королем.

Прощание с королевой Елизаветой II Фото: Getty Images

Государственные похороны монарха обычно проходят через 10 дней после его смерти. Главным будет герцог Норфолк, поскольку как граф-маршал он организует все основные государственные мероприятия, включая похороны. И Кениг, и Гуллас убеждены, что Чарльз активно участвует в организации собственных похорон, выбирая песни, маршрут и военные оркестры, а также добавляя личные штрихи. Галлас отмечает, что принц Филипп сделал "одним из своих хобби — работу над собственными похоронами и проектирование Land Rover, который позже будет перевозить его гроб — очевидно, ему это очень нравилось".

Похороны принца Филиппа Фото: Скриншот

Государственные похороны будут транслироваться в прямом эфире по всему миру. После прощания в Вестминстерском аббатстве и шествия сквозь толпу тело короля будет доставлено в Виндзорский замок, примерно в часе езды от британской столицы. Многие высокопоставленные члены королевской семьи на протяжении веков были похоронены в часовне Святого Георгия внутри замка, в том числе королева Елизавета II, принц Филипп, королева-мать и принцесса Маргарет. Часовня открыта для посетителей, поэтому поклонники королевской семьи будут иметь возможность лично засвидетельствовать свое почтение в последующие месяцы и годы.

Интересно, что часовня Святого Георгия – это не просто место последнего упокоения царской семьи. Здесь же принц Гарри и Меган Маркл связали себя узами брака в 2017 году, а король Чарльз и Камилла получили религиозное благословение от архиепископа Кентерберийского после гражданской церемонии в 2005 году.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как изменится линия престолонаследия в случае смерти короля Чарльза. И кто находится в первой десятке.