Если король Чарльз умрет: кто станет наследником и что будет с королевой Камиллой

Внезапные слухи о том, что король Великобритании умер, заставили задуматься, что же произойдет, если это окажется правдой. И как измениться линия наследования.

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Король Чарльз ІІІ, который болеет раком, уже немолод. Ему 75 лет. И хоть он из семьи долгожителей, — его отец и мать скончались в 99 и 96 лет соответственно, — возникает вопрос, что произойдет, если он умрет. Масла в огонь подлили и внезапные слухи о том, что это уже произошло. На фоне кризиса в Букингемском дворце, поклонники королевской семьи забеспокоились. Фокус разобрался, что же будет, если операция "Мост Менай" – план на случай смерти монарха, вступит в силу.

Волна слухов о смерти Чарльза ІІІ, который стал королем только осенью 2022 года, после смерти его матери Елизаветы ІІ, появилась в соцсетях после обеда 18 марта. Ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такую информацию не распространяли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло все слухи, отметив, что сообщение о смерти короля Чарльза III является фейком.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

К счастью, никакой интриги с наследником не будет. На престол сядет его старший сын Уильям, который сейчас носит титул принца Уэльского, традиционно присваиваемый наследникам британского престола.

Наследники короля Чарльза

Принц Уильям является старшим сыном короля Чарльза III и Дианы, принцессы Уэльской. Он родился 21 июня 1982 года в госпитале Святой Марии и был первым наследником престола, родившегося не в королевском дворце.

Принц Уильям и принцесса Кейт Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года, когда Чарльз стал королем, Уильям получил титул принца Уэльского, также он имеет титулы герцога Кембриджского и герцога Корнуоллского.

На трон нынешний принц Уэльский взойдет, вероятнее всего, под именем Уильям V. Предыдущий король Великобритании с таким именем – Уильям IV – правил в 1830–1837 гг. Кэтрин Миддлтон, супруга Уильяма, станет королевой-консортом. "Консорт" просто означает, что она жена монарха. В отличие от царствующей королевы, которой была королева Елизавета II, королева-консорт не обладает конституционной властью и не является главой государства. Ее задача — как можно лучше поддерживать короля в выполнении всех обязанностей, связанных с короной.

Королева-консорт в наши дни в основном используется на бумаге. В повседневной жизни Кейт будут называть просто Королевой Екатериной или – в менее формальных обстоятельствах – Королевой Кейт.

А трое их детей подвинутся в линии наследования. Наследником престола станет принц Джордж, родившийся в 2013 году, потом его сестра, принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Принц Джордж Фото: Getty Images

Брат Уильяма, принц Гарри, который также носит титулы герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкила, станет четвертым в линии наследования, потом по списку идут его дети: Арчи и Лилибет Диана.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Интересно, но потом в линии наследования идет опальный принц Эндрю, брат Чарльза и его дочери: принцессы Беатрис и Евгения, а также их дети.

Дети королевы Елизаветы Фото: Getty Images

После – принц Эдвард, младший ребенок покойной королевы Елизаветы, герцог Эдинбургский. И его дети: лорд Джеймс и леди Луиза.

После Эдварда – королевская принцесса Анна и ее дети: Питер Филлипс и Зара Тиндалл, а также их дети, которых всего пятеро на двоих.

И только потом в линию наследования вступают потомки принцессы Маргарет, сестры покойной королевы: Дэвид Армстронг-Джонс и леди Сара Чатто, а также их дети.

Леди Сара Чатто со старшим сыном Артуром Фото: Getty Images

В списке наследования есть кузены и кузины покойной Елизаветы II. И это только прямая линия, а ведь есть еще и потомки королевы Виктории.

Титулы членов королевской семьи

С титулами все немного сложнее. Принц Джордж, как наследник престола, станет герцогом Корнуоллским в Англии и герцогом Роксбургским в Шотландии. Его отец будет решать, сделает ли он его принцем Уэльским немедленно или подождет. Так, король Чарльз даровал титул принца Уэльского Уильяму (и принцессы Уэльской Кейт) в своей первой речи после смерти матери в сентябре 2022 года.

Королева Камилла в таком случае станет "вдовствующей королевой", потому что она будет вдовой монарха. Интересно, но мать королевы Елизаветы, Елизавета Боуз-Лайон, тоже могла носить этот титул, но она предпочла называться королевой-матерью.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Решение о титуле в конечном итоге находится в руках Уильяма, как и судьба многих других аспектов жизни Камиллы. Она, скорей всего, продолжит выполнять королевские обязанности, такие как благотворительные мероприятия, даже если Чарльз умрет раньше нее.

Принц Эндрю, скорей всего, сохранит за собой титул принца Йоркского, а его брат — титул герцога Эдинбургского. Титул королевской принцессы Анны также останется без изменений, тем более, что это почетный титул и принцесса только седьмая, кто его носит.

В дальнейшем, этот титул может получить принцесса Шарлотта.

Принцесса Шарлотта с братьями Фото: Getty Images

Словом, даже если король Чарльз внезапно умрет, это, несомненно, будет печальным событием для его семьи. Но будет запущена цепочка событий, в которой нет никаких сюрпризов. Ведь сейчас уже 21 век, а значит, битвы за престол не предвидится.

Напомним, ранее Фокус писал об операции "Мост Менай" – плане на случай смерти короля Чарльза.

А также о том, как в соцсетях мемами и шутками отреагировали на слухи о смерти британского монарха.