Якщо король Чарльз помре: хто стане спадкоємцем і що буде з королевою Каміллою

Раптові чутки про те, що король Великої Британії помер, змусили замислитися, що ж станеться, якщо це виявиться правдою, і як зміниться лінія спадкування.

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Король Чарльз ІІІ, який хворіє на рак, уже немолодий. Йому 75 років. І хоч він із сім'ї довгожителів, — його батько і мати померли в 99 і 96 років відповідно, — виникає питання, що станеться, якщо він помре. Масла у вогонь підлили і раптові чутки про те, що це вже сталося. На тлі кризи в Букінгемському палаці, шанувальники королівської сім'ї занепокоїлися. Фокус розібрався, що ж буде, якщо операція "Міст Менай" — план на випадок смерті монарха, набуде чинності.

Хвиля чуток про смерть Чарльза ІІІ, який став королем тільки восени 2022 року, після смерті його матері Єлизавети ІІ, з'явилася в соцмережах після обіду 18 березня. Ані Букінгемський палац, ані британські ЗМІ такої інформації не поширювали. Пізніше посольство Великої Британії в Україні спростувало всі чутки, зазначивши, що повідомлення про смерть короля Чарльза III є фейком.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

На щастя, жодної інтриги зі спадкоємцем не буде. На престол сяде його старший син Вільям, який зараз носить титул принца Уельського, що традиційно присвоюється спадкоємцям британського престолу.

Спадкоємці короля Чарльза

Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Він народився 21 червня 1982 року в госпіталі Святої Марії і був першим спадкоємцем престолу, народженим не в королівському палаці.

Принц Вільям і принцеса Кейт Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня 2022 року, коли Чарльз став королем, Вільям отримав титул принца Уельського, також він має титули герцога Кембриджського і герцога Корнуольського.

На трон нинішній принц Уельський зійде, найімовірніше, під ім'ям Вільям V. Попередній король Великої Британії з таким ім'ям — Вільям IV — правив у 1830-1837 рр. Кетрін Міддлтон, дружина Вільяма, стане королевою-консортом. "Консорт" просто означає, що вона дружина монарха. На відміну від царюючої королеви, якою була королева Єлизавета II, королева-консорт не має конституційної влади і не є главою держави. Її завдання — якнайкраще підтримувати короля у виконанні всіх обов'язків, пов'язаних із короною.

Королева-консорт у наші дні в основному використовується на папері. У повсякденному житті Кейт називатимуть просто Королевою Катериною або — в менш формальних обставинах — Королевою Кейт.

А троє їхніх дітей посунуться в лінії успадкування. Спадкоємцем престолу стане принц Джордж, який народився 2013 року, потім його сестра, принцеса Шарлотта (2015) і принц Луї (2018).

Принц Джордж Фото: Getty Images

Брат Вільяма, принц Гаррі, який також носить титули герцога Сассекського, графа Дамбартона і барона Кілкіла, стане четвертим у лінії успадкування, потім за списком ідуть його діти: Арчі і Лілібет Діана.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Цікаво, але потім у лінії успадкування йде опальний принц Ендрю, брат Чарльза та його дочки: принцеси Беатріс і Євгенія, а також їхні діти.

Діти королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Після — принц Едвард, молодша дитина покійної королеви Єлизавети, герцог Единбурзький. І його діти: лорд Джеймс і леді Луїза.

Після Едварда — королівська принцеса Анна та її діти: Пітер Філліпс і Зара Тіндалл, а також їхні діти, яких усього п'ятеро на двох.

І тільки потім у лінію спадкування вступають нащадки принцеси Маргарет, сестри покійної королеви: Девід Армстронг-Джонс і леді Сара Чатто, а також їхні діти.

Леді Сара Чатто зі старшим сином Артуром Леді Сара Чатто зі старшим сином Артуром Фото: Getty Images

У списку успадкування є кузени і кузини покійної Єлизавети II. І це тільки пряма лінія, але ж є ще й нащадки королеви Вікторії.

Титули членів королівської сім'ї

З титулами все трохи складніше. Принц Джордж, як спадкоємець престолу, стане герцогом Корнуоллським в Англії та герцогом Роксбурзьким у Шотландії. Його батько вирішуватиме, зробить він його принцом Уельським негайно чи почекає. Так, король Чарльз дарував титул принца Уельського Вільяму (і принцеси Уельської Кейт) у своїй першій промові після смерті матері у вересні 2022 року.

Королева Камілла в такому разі стане "вдовствуючою королевою", тому що вона буде вдовою монарха. Цікаво, але мати королеви Єлизавети, Єлизавета Боуз-Лайон, теж могла носити цей титул, але вона вважала за краще називатися королевою-матір'ю.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Рішення про титул в кінцевому підсумку перебуває в руках Вільяма, як і доля багатьох інших аспектів життя Камілли. Вона, скоріше за все, продовжить виконувати королівські обов'язки, такі як благодійні заходи, навіть якщо Чарльз помре раніше за неї.

Принц Ендрю, найімовірніше, збереже за собою титул принца Йоркського, а його брат — титул герцога Единбурзького. Титул королівської принцеси Анни також залишиться без змін, тим паче, що це почесний титул і принцеса тільки сьома, хто його носить.

Надалі, цей титул може отримати принцеса Шарлотта.

Принцеса Шарлотта з братами Фото: Getty Images

Словом, навіть якщо король Чарльз раптово помре, це, безсумнівно, буде сумною подією для його сім'ї. Але буде запущено ланцюжок подій, у якому немає жодних сюрпризів. Адже зараз уже 21 століття, а отже, битви за престол не передбачається.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про операцію "Міст Менай" — план на випадок смерті короля Чарльза.

А також про те, як у соцмережах мемами та жартами відреагували на чутки про смерть британського монарха.